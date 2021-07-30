Боксер Бекзад Нурдаулетов обратился к болельщикам

На странице в Instagram он отметил, что «не все получается так, как мы планируем».- Мы не достигли своей цели. За 13 лет в боксе было много работы, пролитых крови и пота, травм. Все это началось с детской мечты маленького Бекзада. Спасибо моей семье, родным и близким, всем искренним болельщикам, которые остаются со мной в любой ситуации, несмотря ни на что! — написал спортсмен.