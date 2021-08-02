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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:34

Просмотров: 668

Спортсменка из Мангистау Арухат Иброва завоевала серебренную медаль на чемпионате мира по ММА

В минувшие выходные в Софии (Болгария) завершился молодёжный чемпионат мира по ММА. В составе национальной сборной выступала спортсменка из Мангистау Арухат Иброва Об этом сообщается на официальном сайте Федерации смешанного боевого единоборства Казахстана.

Фото федерации смешанного боевого единоборства Казахстана.
Молодёжный чемпионат мира по ММА прошел в Софии (Болгария). На мировом первенстве были определены победители в трёх возрастных группах у юношей и девушек: 12-13, 14-15 и 16-17 лет.

Более 300 спортсменов из 24 стран мира бились за медали молодежного чемпионата. Казахстан на мировом первенстве представили 29 спортсменов 14-15 и 16-17 лет.

Спортсменка из Мангистау Арухат Иброва завоевала серебренную медаль на чемпионате мира по ММА



Арухат Иброва защищала спортивную честь Мнгистау в составе национальной сборной Казахстана.

В возвратной категории 16-17 лет Арухат завоевала серебряную медаль.

Арухат Иброва выступала в весовой категории 70,3 кг.



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