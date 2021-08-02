Спортсменка из Мангистау Арухат Иброва завоевала серебренную медаль на чемпионате мира по ММА

Фото федерации смешанного боевого единоборства Казахстана.
Молодёжный чемпионат мира по ММА прошел в Софии (Болгария). На мировом первенстве были определены победители в трёх возрастных группах у юношей и девушек: 12-13, 14-15 и 16-17 лет.
Более 300 спортсменов из 24 стран мира бились за медали молодежного чемпионата. Казахстан на мировом первенстве представили 29 спортсменов 14-15 и 16-17 лет.
Арухат Иброва защищала спортивную честь Мнгистау в составе национальной сборной Казахстана.
В возвратной категории 16-17 лет Арухат завоевала серебряную медаль.
Арухат Иброва выступала в весовой категории 70,3 кг.
Более 300 спортсменов из 24 стран мира бились за медали молодежного чемпионата. Казахстан на мировом первенстве представили 29 спортсменов 14-15 и 16-17 лет.
Арухат Иброва защищала спортивную честь Мнгистау в составе национальной сборной Казахстана.
В возвратной категории 16-17 лет Арухат завоевала серебряную медаль.
Арухат Иброва выступала в весовой категории 70,3 кг.
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