Спортсменка из Мангистау Арухат Иброва завоевала серебренную медаль на чемпионате мира по ММА

Молодёжный чемпионат мира по ММА прошел в Софии (Болгария). На мировом первенстве были определены победители в трёх возрастных группах у юношей и девушек: 12-13, 14-15 и 16-17 лет.Более 300 спортсменов из 24 стран мира бились за медали молодежного чемпионата. Казахстан на мировом первенстве представили 29 спортсменов 14-15 и 16-17 лет.Арухат Иброва защищала спортивную честь Мнгистау в составе национальной сборной Казахстана.В возвратной категории 16-17 лет Арухат завоевала серебряную медаль.Арухат Иброва выступала в весовой категории 70,3 кг.