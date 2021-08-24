Гаухар Жакиева из Актау стала двойным призёром на чемпионате РК по тогызкумалак

С 17 по 23 августа в Кызылорде проходил чемпионат Казахстана по тогызкумалак среди ветеранов. Соревнования посвящались 70-летию ветерана спорта Мектепхана Елеусинова. Порядка 60 участников из 11 регионов страны состязались по двум квалификациям: «классик» и «рапид».- Мангистаускую область я представляла одна. В «классике» я провела пять туров и набрала 4,5 балла. По очкам мы шли наравне с моим соперником. Но по итоговым баллам он набрал больше, и мне досталось второе призовое место. В «рапиде» сыграла семь туров, набрала пять очков и стала третьей, - рассказала Гаухар Жакиева.Таким образом, Гаухар Жакиева завоевала «серебро» в «классике» и «бронзу» в «рапиде» среди женщин-ветеранов, выступавших в возрастной категории 40 лет.