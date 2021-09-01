«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 01 Сентября
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.41 KZT
  • €1 = 502.88 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:13

Просмотров: 5

Призёрами чемпиона Азии по ММА стали бойцы из Мангистау

Актауский рукопашник Мансур Мимбулатов по прозвищу «Красавчик» стал обладателем бронзовой награды на чемпионате Азии по смешанным боевым единоборствам Всемирной ассоциации MMA - GAMMA. Боец из Жанаозена Султан Медеубаев выиграл серебряную медаль.

Фото Мансура Мимбулатова
Соревнования проходили с 24 по 28 августа на побережье озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Участниками стали около 150 бойцов из 12 стран, которые соревновались в 16 весовых категориях.

Наш спортсмен Мансур Мимбулатов выступал в весе 65,8 килограмма и провёл три боя. В борьбе за выход в финал он уступил своему сопернику и стал бронзовым медалистом.

Призёрами чемпиона Азии по ММА стали бойцы из Мангистау


Поддержать бойца поехал тренер Рафик Эйвазов.

- Каждый бой давался нелегко, так как за день перед отъездом я травмировал ногу. Было тяжело сгонять вес и настраиваться на поединки. Но всё позади. Главное - победа в моих руках, - поделился Мансур Мимбулатов.


Призёрами чемпиона Азии по ММА стали бойцы из Мангистау


Также в этих соревнованиях участвовал боец из Жанаозена Султан Медеубаев в весовой категории 83,9 килограмма. Он стал обладателем серебряной медали.

Призёрами чемпиона Азии по ММА стали бойцы из Мангистау


Сборная Казахстана в общекомандном зачёте заняла первое место. Следом расположился Кыргызстан. Замыкает тройку сборная Индии.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика