Призёрами чемпиона Азии по ММА стали бойцы из Мангистау

- Каждый бой давался нелегко, так как за день перед отъездом я травмировал ногу. Было тяжело сгонять вес и настраиваться на поединки. Но всё позади. Главное - победа в моих руках, - поделился Мансур Мимбулатов.

Соревнования проходили с 24 по 28 августа на побережье озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате (Кыргызстан).Участниками стали около 150 бойцов из 12 стран, которые соревновались в 16 весовых категориях.Наш спортсмен Мансур Мимбулатов выступал в весе 65,8 килограмма и провёл три боя. В борьбе за выход в финал он уступил своему сопернику и стал бронзовым медалистом.Поддержать бойца поехал тренер Рафик Эйвазов.Также в этих соревнованиях участвовал боец из Жанаозена Султан Медеубаев в весовой категории 83,9 килограмма. Он стал обладателем серебряной медали.Сборная Казахстана в общекомандном зачёте заняла первое место. Следом расположился Кыргызстан. Замыкает тройку сборная Индии.