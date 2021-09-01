Призёрами чемпиона Азии по ММА стали бойцы из Мангистау

Фото Мансура Мимбулатова
Соревнования проходили с 24 по 28 августа на побережье озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате (Кыргызстан).
Участниками стали около 150 бойцов из 12 стран, которые соревновались в 16 весовых категориях.
Наш спортсмен Мансур Мимбулатов выступал в весе 65,8 килограмма и провёл три боя. В борьбе за выход в финал он уступил своему сопернику и стал бронзовым медалистом.
Поддержать бойца поехал тренер Рафик Эйвазов.
Также в этих соревнованиях участвовал боец из Жанаозена Султан Медеубаев в весовой категории 83,9 килограмма. Он стал обладателем серебряной медали.
Сборная Казахстана в общекомандном зачёте заняла первое место. Следом расположился Кыргызстан. Замыкает тройку сборная Индии.
Участниками стали около 150 бойцов из 12 стран, которые соревновались в 16 весовых категориях.
Наш спортсмен Мансур Мимбулатов выступал в весе 65,8 килограмма и провёл три боя. В борьбе за выход в финал он уступил своему сопернику и стал бронзовым медалистом.
Поддержать бойца поехал тренер Рафик Эйвазов.
- Каждый бой давался нелегко, так как за день перед отъездом я травмировал ногу. Было тяжело сгонять вес и настраиваться на поединки. Но всё позади. Главное - победа в моих руках, - поделился Мансур Мимбулатов.
Также в этих соревнованиях участвовал боец из Жанаозена Султан Медеубаев в весовой категории 83,9 килограмма. Он стал обладателем серебряной медали.
Сборная Казахстана в общекомандном зачёте заняла первое место. Следом расположился Кыргызстан. Замыкает тройку сборная Индии.
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