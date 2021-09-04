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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:46

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Актауские легкоатлеты стали первыми на чемпионате Казахстана

На чемпионате Казахстана по президентскому многоборью среди юношей и девушек, а также ветеранов, наши легкоатлеты удостоились первого общекомандного места. Результатами своих воспитанников поделился тренер федерации президентского многоборья Мангистауской области Владимир Глуцкий.

Фото предоставил тренер федерации президентского многоборья Мангистауской области Владимир Глуцкий
В соревнованиях приняли участие 100 многоборцев из восьми регионов страны.

Актауские легкоатлеты стали первыми на чемпионате Казахстана


В течение пяти дней они состязались в беге на короткие дистанции, метании спортивного снаряда, плавании, пулевой стрельбе и беге на выносливость.

Актауские легкоатлеты стали первыми на чемпионате Казахстана


Честь нашей области защищали учащиеся отделения полиатлона Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту. Всего из шести медалей высшей пробы три золота остались в руках наших спортсменов.

Актауские легкоатлеты стали первыми на чемпионате Казахстана


Так, в возрастной группе 16-17 лет среди юношей безоговорочную победу одержал мастер спорта Павел Кузнецов. Медина Урынбасар в этой же категории заняла вторую ступень пьедестала. В группе девушек 14-15 лет чемпионкой стала Алина Шабарова, а Ирина Павлова серебряным призёром чемпионата. Среди девочек в категории 12-13 лет Ангелина Кузьмичева не оставила шансов соперницам завоевать титул чемпионки.

Актауские легкоатлеты стали первыми на чемпионате Казахстана


В общекомандном зачёте чемпионата РК среди юношей и девушек сборная команда Мангистауской области заняла первое место.

В командном зачёте среди ДЮСШ наша команда также расположилась на высшей ступени пьедестала.

В чемпионате РК среди ветеранов в группе 70 лет и старше отличился Ергали Джумабеков, который завоевал золотую награду, а Бибиай Рахметова в возрастной группе 60-69 лет стала обладательницей бронзовой медали.




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Актауские легкоатлеты стали первыми на чемпионате страны


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