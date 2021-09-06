Гонки на БТР и «КамАЗах»: Гвардейцы из Актау стали призёрами соревнований

- Впечатления замечательные. Ощутил экстрим и адреналин. Одним словом, доволен своим результатом, - отметил ефрейтор Алибек Алпысбаев.

В Актобе завершился второй этап смотра-конкурса на звание «Лучший водитель» и «Лучший экипаж БТР» регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК среди военных водителей-гвардейцев.Участниками стали военнослужащие из Атырау, Актау, Уральска, Актобе и Жанаозена, которые по итогам первого этапа в своих войсковых частях стали лучшими.Водителям и командирам экипажей БТР пришлось на скорость проезжать сквозь огонь, по воде, забираться на крутые подъёмы и ехать по не менее крутым спускам.При этом, на дистанции команда должна была преодолеть колейный мост, крутые спуски и подъемы, минное поле и ряд других препятствий. Чтобы заработать как можно больше баллов, также нужно было поразить все мишени.По итогам двухдневного танкового биатлона лучшим стал экипаж БТР войсковой части №6655 из Актобе.Второе место занял экипаж войсковой части №3502 из Актау в составе командира экипажа сержанта Бауржана Аманжол, механика-водителя - младшего сержанта Дарына Сарсембиева, и специалиста-наводчика - ефрейтора Тургынбая Ерболова.Третье место досталось экипажу войсковой части №5517 из Уральска.Второй частью мероприятия стало определение лучшего водителя. Соревнования проводились на «КамАЗах».Водители преодолевали ров, проезжали по колейному мосту. Самыми сложными испытаниями стали прохождение змейки и габаритной восьмерки.В гонке на грузовиках выступили шесть лучших военнослужащих Западного региона. Маршрут был тот же самый - пять километров с различными препятствиями.Лидером стал ефрейтор Алибек Алпысбаев из войсковой части №6656 в Актау. Ему удалось пройти маршрут за 8,6 секунды.«Серебро» досталось старшему сержанту Болату Касимову из войсковой №5517 в Уральске. Бронзовую награду выиграл младший сержант Арыстан Махамбет из воинской части№ 6655 Актобе.В ходе конкурса участники также сдавали зачёты по строевой, физической, огневой подготовке, по знанию уставов и материальной части оружия.От имени командующего регионального командования «Батыс» заместитель командующего по технике и вооружению полковник Виктор Мухатаев наградил победителей кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.