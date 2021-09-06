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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:25

Просмотров: 445

Гонки на БТР и «КамАЗах»: Гвардейцы из Актау стали призёрами соревнований

Лучших водителей-гвардейцев «КамАЗов» и экипажей БТР Западного региона определили в Актобе, сообщил руководитель пресс-службы РгК «Батыс», подполковник Ерболат Султанов.

Фото предоставил руководитель пресс-службы РгК «Батыс», подполковник Ерболат Султанов
В Актобе завершился второй этап смотра-конкурса на звание «Лучший водитель» и «Лучший экипаж БТР» регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК среди военных водителей-гвардейцев.

Гонки на БТР и «КамАЗах»: Гвардейцы из Актау стали призёрами соревнований


Участниками стали военнослужащие из Атырау, Актау, Уральска, Актобе и Жанаозена, которые по итогам первого этапа в своих войсковых частях стали лучшими.

Водителям и командирам экипажей БТР пришлось на скорость проезжать сквозь огонь, по воде, забираться на крутые подъёмы и ехать по не менее крутым спускам.

Гонки на БТР и «КамАЗах»: Гвардейцы из Актау стали призёрами соревнований


При этом, на дистанции команда должна была преодолеть колейный мост, крутые спуски и подъемы, минное поле и ряд других препятствий. Чтобы заработать как можно больше баллов, также нужно было поразить все мишени.

Гонки на БТР и «КамАЗах»: Гвардейцы из Актау стали призёрами соревнований


По итогам двухдневного танкового биатлона лучшим стал экипаж БТР войсковой части №6655 из Актобе.

Второе место занял экипаж войсковой части №3502 из Актау в составе командира экипажа сержанта Бауржана Аманжол, механика-водителя - младшего сержанта Дарына Сарсембиева, и специалиста-наводчика - ефрейтора Тургынбая Ерболова.

Гонки на БТР и «КамАЗах»: Гвардейцы из Актау стали призёрами соревнований


Третье место досталось экипажу войсковой части №5517 из Уральска.

Гонки на БТР и «КамАЗах»: Гвардейцы из Актау стали призёрами соревнований


Второй частью мероприятия стало определение лучшего водителя. Соревнования проводились на «КамАЗах».

Водители преодолевали ров, проезжали по колейному мосту. Самыми сложными испытаниями стали прохождение змейки и габаритной восьмерки.

Гонки на БТР и «КамАЗах»: Гвардейцы из Актау стали призёрами соревнований


В гонке на грузовиках выступили шесть лучших военнослужащих Западного региона. Маршрут был тот же самый - пять километров с различными препятствиями.

Лидером стал ефрейтор Алибек Алпысбаев из войсковой части №6656 в Актау. Ему удалось пройти маршрут за 8,6 секунды.

Гонки на БТР и «КамАЗах»: Гвардейцы из Актау стали призёрами соревнований


- Впечатления замечательные. Ощутил экстрим и адреналин. Одним словом, доволен своим результатом, - отметил ефрейтор Алибек Алпысбаев.


«Серебро» досталось старшему сержанту Болату Касимову из войсковой №5517 в Уральске. Бронзовую награду выиграл младший сержант Арыстан Махамбет из воинской части№ 6655 Актобе.

В ходе конкурса участники также сдавали зачёты по строевой, физической, огневой подготовке, по знанию уставов и материальной части оружия.

От имени командующего регионального командования «Батыс» заместитель командующего по технике и вооружению полковник Виктор Мухатаев наградил победителей кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.



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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 Банкир (Посетители) Сегодня, 12:18
Подкорректируйте время прохождения дистанции на КамАЗе
 
 

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