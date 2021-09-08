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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 16

Международный турнир по боксу пройдёт в Актау

Соревнования посвящены памяти основоположника казахстанского бокса Шокыра Болтекулы, сообщили в профессиональном промоушене «Adal».

Фото из архива lada.kz
Это тринадцатый по счёту международный турнир по боксу, который состоится 8-12 сентября в спорткомплексе 17-го микрорайона.

Победителям будут присвоены звания мастеров спорта Мангистауской федерацией бокса. Все санитарные требования соблюдены, соревнования пройдут без зрителей.

Шокыр Болтекулы родился в 1916 году в Мангистауской области в маленьком поселке Жармыш. Боксом начал заниматься в студенческие годы. Шокыр Болтекулы - первый казах, который в 1936 году начал развивать любительский бокс на казахской земле, и первый мастер спорта СССР из казахского народа. В 1947 году в Москве прошел чемпионат СССР по боксу, где впервые участвовала сборная команда Казахской ССР, возглавлял команду Шокыр Болтекулы. Этот мастер кожаной перчатки воспитал многих славных боксеров Казахстана, среди которых Аскар Кулибаев и Максут Омаров, Абдисалан Нурмаханов и Серик Абдиналиев, Виктор и Владимир Каримовы, Иосиф Гильдин и многие другие. Умер спортсмен в 1994 году в возрасте 78 лет. Похоронен в Алматы.

Мангистауой областной школе высоких спортивных достижений присвоено имя Шокыра Болтекулы. В селе Шетпе также имеется детско-юношеская спортивная школа имени Шокыра Болтекулы.




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