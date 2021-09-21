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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:05

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Спортсмены из Актау завоевали медали на республиканском турнире по вольной борьбе в Талдыкоргане

Республиканский турнир памяти известного борца Абилсеита Айханова завершился сегодня, 21 сентября, в Талдыкоргане. Актауские борцы завоевали серебряную и бронзовую медали. Об этом рассказал Роман Ахмедханов, старший тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (МОСДЮШОР) по вольной борьбе.

Фото Романа Ахмедханова
Сегодня, 21 сентября, в Талдыкоргане завершился республиканский турнир памяти известного борца Абилсеита Айханова среди борцов до 23 лет.

В соревнованиях приняли участие борцы вольного стиля 1998-2002 годов рождения.

Спортивную честь региона защищали спортсмены из Актау Маис Алиев и Алибек Сарсенгалиев, воспитанники тренеров Романа Ахмедханова и Каната Бердиева.

Алибек Сарсенгалиев завоевал серебряную медаль. Спортсмен выступал в весовой категории 125 кг. Маис Алиев в весе 61 кг завоевал бронзовую медаль.

Спортсмены из Актау завоевали медали на республиканском турнире по вольной борьбе в Талдыкоргане


Спортсмены из Актау завоевали медали на республиканском турнире по вольной борьбе в Талдыкоргане


Роман Ахмедханов отметил, что турнир был отборочным к чемпионату мира U-23.



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