Спортсмены из Актау завоевали медали на республиканском турнире по вольной борьбе в Талдыкоргане

Сегодня, 21 сентября, в Талдыкоргане завершился республиканский турнир памяти известного борца Абилсеита Айханова среди борцов до 23 лет.В соревнованиях приняли участие борцы вольного стиля 1998-2002 годов рождения.Спортивную честь региона защищали спортсмены из Актау Маис Алиев и Алибек Сарсенгалиев, воспитанники тренеров Романа Ахмедханова и Каната Бердиева.Алибек Сарсенгалиев завоевал серебряную медаль. Спортсмен выступал в весовой категории 125 кг. Маис Алиев в весе 61 кг завоевал бронзовую медаль.Роман Ахмедханов отметил, что турнир был отборочным к чемпионату мира U-23.