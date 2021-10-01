Мангистауские спортсмены заняли первое место в командном зачёте на чемпионате РК по панкратиону

Фото ЦОК Мангистауской области

Соревнования проходили в Уральске с 24 по 27 сентября. От Мангистауской области участвовали 34 спортсмена.



- В командном зачёте наши спортсмены достойно выступили и заняли первое место, завоевав шесть золотых, девять серебряных и 14 бронзовых медалей. Девять человек из числа победителей представят наш регион на чемпионате мира, который пройдёт в ноябре, в Украине, – сообщили в Центре общественных коммуникаций.