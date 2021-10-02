Бойцы из Актау заняли весь пьедестал на чемпионате страны

Аслан Куанышкалиев, Баладдин Гулиев, Парахат Абдыжемалов и Мансур Мимбулатов. Фото предоставили спортсмены
Участниками чемпионата, который проводился с 28 по 30 сентября, стали около 200 бойцов из всей страны.
Обладателями золотых наград стали Айболат Муратулы (до 95 килограммов) и Баладдин Гулиев (до 60 килограммов).
Серебряным призёром стал Парахат Абдыжемалов (до 70 килограммов). Стоит отметить, что спортсмен является сотрудником регионального подразделения спецназа МВД РК «Арлан».
«Бронзу» завоевал Аслан Куанышкалиев (до 80 килограммов).
Наши призёры уже более 10 лет занимаются рукопашным боем. Их тренером является Рафик Эйвазов.
Сам Мансур Мимбулатов в этом году прошел много стартов, и на этом чемпионате боец решил отдохнуть и отправиться в роли представителя нашей команды. Он планирует выступить в конце ноября на чемпионате по рукопашному бою на «Кубок Президента».
Обладателями золотых наград стали Айболат Муратулы (до 95 килограммов) и Баладдин Гулиев (до 60 килограммов).
Айболат Муратулы на первой ступени пьедестала
Серебряным призёром стал Парахат Абдыжемалов (до 70 килограммов). Стоит отметить, что спортсмен является сотрудником регионального подразделения спецназа МВД РК «Арлан».
Золотой медалист Баладдин Гулиев
«Бронзу» завоевал Аслан Куанышкалиев (до 80 килограммов).
Парахат Абдыжемалов на втором месте
Наши призёры уже более 10 лет занимаются рукопашным боем. Их тренером является Рафик Эйвазов.
Бронзовый призёр Аслан Куанышкалиев
Сам Мансур Мимбулатов в этом году прошел много стартов, и на этом чемпионате боец решил отдохнуть и отправиться в роли представителя нашей команды. Он планирует выступить в конце ноября на чемпионате по рукопашному бою на «Кубок Президента».
- Опыт в роли тренера и, вообще, когда выводишь бойца секундировать - это совершенно другие ощущения, переживаешь очень сильно. Результат наших выступлений порадовал, - поделился Мансур Мимбулатов.
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