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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:38

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Бойцы из Актау заняли весь пьедестал на чемпионате страны

На чемпионате Казахстана по универсальному бою в Кызылорде актауские спортсмены удостоились четырёх медалей, рассказал представитель нашей команды Мансур Мимбулатов.

Аслан Куанышкалиев, Баладдин Гулиев, Парахат Абдыжемалов и Мансур Мимбулатов. Фото предоставили спортсмены
Участниками чемпионата, который проводился с 28 по 30 сентября, стали около 200 бойцов из всей страны.

Обладателями золотых наград стали Айболат Муратулы (до 95 килограммов) и Баладдин Гулиев (до 60 килограммов).

Бойцы из Актау заняли весь пьедестал на чемпионате страны

Айболат Муратулы на первой ступени пьедестала


Серебряным призёром стал Парахат Абдыжемалов (до 70 килограммов). Стоит отметить, что спортсмен является сотрудником регионального подразделения спецназа МВД РК «Арлан».

Бойцы из Актау заняли весь пьедестал на чемпионате страны

Золотой медалист Баладдин Гулиев


«Бронзу» завоевал Аслан Куанышкалиев (до 80 килограммов).

Бойцы из Актау заняли весь пьедестал на чемпионате страны

Парахат Абдыжемалов на втором месте


Наши призёры уже более 10 лет занимаются рукопашным боем. Их тренером является Рафик Эйвазов.

Бойцы из Актау заняли весь пьедестал на чемпионате страны

Бронзовый призёр Аслан Куанышкалиев


Сам Мансур Мимбулатов в этом году прошел много стартов, и на этом чемпионате боец решил отдохнуть и отправиться в роли представителя нашей команды. Он планирует выступить в конце ноября на чемпионате по рукопашному бою на «Кубок Президента».

- Опыт в роли тренера и, вообще, когда выводишь бойца секундировать - это совершенно другие ощущения, переживаешь очень сильно. Результат наших выступлений порадовал, - поделился Мансур Мимбулатов.



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