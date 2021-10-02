Бойцы из Актау заняли весь пьедестал на чемпионате страны

Айболат Муратулы на первой ступени пьедестала

Золотой медалист Баладдин Гулиев

Парахат Абдыжемалов на втором месте

Бронзовый призёр Аслан Куанышкалиев

- Опыт в роли тренера и, вообще, когда выводишь бойца секундировать - это совершенно другие ощущения, переживаешь очень сильно. Результат наших выступлений порадовал, - поделился Мансур Мимбулатов.

Участниками чемпионата, который проводился с 28 по 30 сентября, стали около 200 бойцов из всей страны.Обладателями золотых наград стали Айболат Муратулы (до 95 килограммов) и Баладдин Гулиев (до 60 килограммов).Серебряным призёром стал Парахат Абдыжемалов (до 70 килограммов). Стоит отметить, что спортсмен является сотрудником регионального подразделения спецназа МВД РК «Арлан».«Бронзу» завоевал Аслан Куанышкалиев (до 80 килограммов).Наши призёры уже более 10 лет занимаются рукопашным боем. Их тренером является Рафик Эйвазов.Сам Мансур Мимбулатов в этом году прошел много стартов, и на этом чемпионате боец решил отдохнуть и отправиться в роли представителя нашей команды. Он планирует выступить в конце ноября на чемпионате по рукопашному бою на «Кубок Президента».