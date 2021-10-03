Легкоатлеты из Актау стали призёрами чемпионата Центральной Азии

Чемпионат Центральной Азии по лёгкой атлетике среди юниоров и молодёжи завершился 30 сентября в Ташкенте.Участниками стали около 1000 юных спортсменов из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Ирана и Узбекистана.Наш легкоатлет Мейржан Ходжимурат завоевал бронзовую медаль в метании копья. Его результат составил 61,96 метра. Мейржану не хватило совсем немного для установления рекорда страны среди старших юношей. В 2019 году он уже установил рекорд РК среди младших юношей.Обладательницей еще одной бронзовой награды в метании копья стала актауская спортсменка Салидат Казова. Она продемонстрировала результат 37,20 метра.