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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:17

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В Актау определены победители чемпионата области по жиму лёжа

В минувшие выходные в спортивном комплексе «Досан Батыр» прошёл открытый чемпионат области по классическому жиму лёжа среди мужчин и женщин. Об итогах турнира рассказал представитель федерации силовых видов спорта по региону Кайрат Ургешбаев.

Победители турнира. Фото предоставлено Кайратом Ургешбаевым
В Актау 3 октября завершился открытый чемпионат Мангистауской области по классическому жиму лёжа среди мужчин и женщин. За звание лучших боролись около 40 спортсменов из Актау и всех районов области. Организаторами турнира выступили федерация силовых видов спорта IPAF совместно с Казахстанским союзом спортсменов и Мангистауским областным филиалом Республиканского общественного объединения (РОО) «Международная полицейская ассоциация».

В Актау определены победители чемпионата области по жиму лёжа


Среди женщин призовые места заняли:
Категория до 67.5:
- Айгерим Баржикова – 1 место;
- Камила Кылишаева – 2 место;
- Бакыт Аллаярова – 3 место.

Категория до 75 кг:
- Светлана Жумашева – 1 место;
- Нургуль Килыбаева – 2 место;
- Айдана Мараткызы - 3 место.

В весовой категории +75 чемпионкой стала Жанаргуль Карлакова.

В Актау определены победители чемпионата области по жиму лёжа


Среди мужчин:
Категория 67,5 кг:
- Саламат Изденов – 1 место;
- Анет Гизаттулин – 2 место;
- Даурен Аманжанов - 3 место.

Категория до 75 кг:
- Сержан Галиев – 1 место;
- Бакытбек Жолдыбаев – 2 место;
- Талгат Сейтжанов – 3 место.

Категория до 82 кг:
- Батыржан Аязбаев – 1 место;
- Берик Аралбаев – 2 место;
- Шокан Елекеев – 3 место.

Категория до 90 кг:
- Абдухалик Манапов – 1 место;
- Аслан Бегеев – 2 место;
- Канат Шагиров – 3 место.

Категория до 100 кг:
- Игорь Трифонов и Исенбай Матенов – 1 место;
- Руслан Даулетбаев и Кайыржан Ахметов – 2 место.

Категория + 110 кг:
- Бакытжан Карабаев – 1 место;
- Руфат Мухамедиев – 2 место.

В Актау определены победители чемпионата области по жиму лёжа


- За оказанную поддержу благодарим руководителя областного управления физической культуры и спорта Каната Жумабаева, директора Казахстанского союза спортсменов по Мангистауской области Руслана Бибуева, директора объединения «Международная полицейская ассоциация», полковника Онайбека Абдилова, - сказал Кайрат Ургешбаев.

В Актау определены победители чемпионата области по жиму лёжа



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