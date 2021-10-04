В Актау определены победители чемпионата области по жиму лёжа

В Актау 3 октября завершился открытый чемпионат Мангистауской области по классическому жиму лёжа среди мужчин и женщин. За звание лучших боролись около 40 спортсменов из Актау и всех районов области. Организаторами турнира выступили федерация силовых видов спорта IPAF совместно с Казахстанским союзом спортсменов и Мангистауским областным филиалом Республиканского общественного объединения (РОО) «Международная полицейская ассоциация».- Айгерим Баржикова – 1 место;- Камила Кылишаева – 2 место;- Бакыт Аллаярова – 3 место.- Светлана Жумашева – 1 место;- Нургуль Килыбаева – 2 место;- Айдана Мараткызы - 3 место.Категория 67,5 кг:- Саламат Изденов – 1 место;- Анет Гизаттулин – 2 место;- Даурен Аманжанов - 3 место.- Сержан Галиев – 1 место;- Бакытбек Жолдыбаев – 2 место;- Талгат Сейтжанов – 3 место.- Батыржан Аязбаев – 1 место;- Берик Аралбаев – 2 место;- Шокан Елекеев – 3 место.- Абдухалик Манапов – 1 место;- Аслан Бегеев – 2 место;- Канат Шагиров – 3 место.- Игорь Трифонов и Исенбай Матенов – 1 место;- Руслан Даулетбаев и Кайыржан Ахметов – 2 место.- Бакытжан Карабаев – 1 место;- Руфат Мухамедиев – 2 место.- За оказанную поддержу благодарим руководителя областного управления физической культуры и спорта Каната Жумабаева, директора Казахстанского союза спортсменов по Мангистауской области Руслана Бибуева, директора объединения «Международная полицейская ассоциация», полковника Онайбека Абдилова, - сказал Кайрат Ургешбаев.