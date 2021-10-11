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ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:29

Просмотров: 1201

Ильдар Ягьяев из Актау завоевал весь комплект медалей на открытом кубке Азии по силовым видам спорта и стритлифтингу

В Караганде прошёл открытый кубок Азии по силовым видам спорта «Алтын Батыр», где Ягьяев Ильдар собрал весь комплект медалей по стритлифтингу и его направлениям, и стал абсолютным чемпионом.

Ильдар Ягъяев
Открытый кубок Азии по силовым видам спорта «Алтын Батыр» прошел с 9 по 10 октября.

Спортсменам нужно было подтянуться с весом одной трети от собственного. Ильдар Ягъяев подтянулся 23 раза. С максимальным весом актауский спортсмен подтянулся со 100 килограммами. А также на брусьях подтянулся с весом 120 килограммов.

- В рамках реализации поручений, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана, а также во исполнение предвыборной программы партии Nur Otan - «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!», молодежное крыло Jas Otan и РОО «Федерация Street Workout» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Наша цель - популяризация Street Workout в республике Казахстан. Сделать этот вид спорта массовым, пропагандировать здоровый образ жизни, готовить конкурентоспособных атлетов для мировой арены. Также нам важно привлечь внимание к этому виду спорта, чтобы обеспечить площадками street workout все регионы, дворы и школы, тем самым сделать street workout более доступным и привлечь на занятия граждан всех возрастов, на любительском и профессиональном уровнях, - поделился Ильдар Ягъяев, руководитель федерации в Актау.

Напомним, Ильдар Ягьяев стал пятикратным чемпионом мира, выиграл спортивную площадку для родного города и вошёл в список «100 новых лиц Казахстана».




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Комментарии ( 2 )

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Алиев Айболат (Посетители) Сегодня, 14:49
Красавчик рад за тебя бро! успехов и новых побед!!!
 
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  • tolk
  • smotritel
  • Алиев Айболат
 GuF (Посетители) Сегодня, 12:56
Маладээсс,Краусачег!Действительно похвально!Успехов и в дальнейших соревнованиях выступлениях.
 
 

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