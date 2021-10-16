Квартиру в Актау подарили победителю турнира по смешанным единоборствам

Два бойца из Бейнеу Шынгыс Кайранов и Жомарт Роман стали участниками международного турнира «NFC 34» в Алматы.В весовой категории до 61 килограмма Шынгыс Кайранов победил Асадуллу Рустамова из Таджикистана.Жомарт Роман в среднем весе нокаутировал Маулена Ашимхана из Алматы за 18 секунд.Как стало известно, Шынгысу Кайранову подарили однокомнатную квартиру в Актау.