Квартиру в Актау подарили победителю турнира по смешанным единоборствам

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Два бойца из Бейнеу Шынгыс Кайранов и Жомарт Роман стали участниками международного турнира «NFC 34» в Алматы.
В весовой категории до 61 килограмма Шынгыс Кайранов победил Асадуллу Рустамова из Таджикистана.
Жомарт Роман в среднем весе нокаутировал Маулена Ашимхана из Алматы за 18 секунд.
Как стало известно, Шынгысу Кайранову подарили однокомнатную квартиру в Актау.
В весовой категории до 61 килограмма Шынгыс Кайранов победил Асадуллу Рустамова из Таджикистана.
Жомарт Роман в среднем весе нокаутировал Маулена Ашимхана из Алматы за 18 секунд.
Как стало известно, Шынгысу Кайранову подарили однокомнатную квартиру в Актау.