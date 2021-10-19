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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:35

Просмотров: 305

Братья Тольтаевы представят Мангистау на чемпионате мира по боксу

Воспитанники Мангистауской школы бокса Саматали и Санатали Тольтаевы в составе национальной сборной РК по боксу выступят на чемпионате мира, который пройдет в столице Сербии - Белграде. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Братья Тольтаевы
Главный тренер национальной сборной по боксу Кайрат Сатжанов назвал имена спортсменов, которые отправятся на предстоящий чемпионат мира.

Братья Тольтаевы вошли в состав национальной сборной РК и будут защищать спортивную честь Мангистау на чемпионате мира.

Казахстанский бокс также будут представлять: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Абылайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Бек Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Нурлан Сапарбай (+92 кг).

Саматали и Санатали Тольтаевы выступят в весовых категориях 60 и 63,5 кг.

Капитаном сборной избран неоднократный призер чемпионатов мира, участник двух олимпиад Абылайхан Жусупов.

Соревнования пройдут с 24 октября по 6 ноября в Белграде.



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