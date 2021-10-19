Братья Тольтаевы представят Мангистау на чемпионате мира по боксу

Братья Тольтаевы

Главный тренер национальной сборной по боксу Кайрат Сатжанов назвал имена спортсменов, которые отправятся на предстоящий чемпионат мира.



Братья Тольтаевы вошли в состав национальной сборной РК и будут защищать спортивную честь Мангистау на чемпионате мира.



Казахстанский бокс также будут представлять: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Абылайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Бек Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Нурлан Сапарбай (+92 кг).



Саматали и Санатали Тольтаевы выступят в весовых категориях 60 и 63,5 кг.



Капитаном сборной избран неоднократный призер чемпионатов мира, участник двух олимпиад Абылайхан Жусупов.



Соревнования пройдут с 24 октября по 6 ноября в Белграде.