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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:40

Просмотров: 294

Борцы из Актау завоевали три медали на международном турнире в Туркестане

В Туркестане прошел международный турнир по вольной борьбе среди юниоров. Спортсмены из Актау завоевали медали различного достоинства. Об этом рассказал Роман Ахмедханов, старший тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (МОСДЮШОР) по вольной борьбе.

Фото предоставил Роман Ахмедханов
В Туркестане 19 октября завершился XXV международный турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти Героя Советского союза, генерал-майора Сабыра Рахимова.

Более 450 борцов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана боролись за звание сильнейшего. Чемпионам присуждалось звание мастера спорта РК.

Спортивную честь региона защищали 12 спортсменов - воспитанники тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева.

Борцы из Актау завоевали три медали на международном турнире в Туркестане


Борцы из Актау завоевали три медали на международном турнире в Туркестане


Золотую медаль команде принес Камиль Куруглиев, он выступал в весовой категории 92 кг. Второе место занял Эмиль Амирханов в весе 57 кг.

Бронзовым призером стал Майис Алиев в весе 61 кг.

Борцы из Актау завоевали три медали на международном турнире в Туркестане


Борцы из Актау завоевали три медали на международном турнире в Туркестане


- Спортсмены из Актау на соревнованиях показали хорошую подготовку и уровень мастерства, - отметил Роман Ахмедханов.



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