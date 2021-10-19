Борцы из Актау завоевали три медали на международном турнире в Туркестане

В Туркестане 19 октября завершился XXV международный турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти Героя Советского союза, генерал-майора Сабыра Рахимова.Более 450 борцов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана боролись за звание сильнейшего. Чемпионам присуждалось звание мастера спорта РК.Спортивную честь региона защищали 12 спортсменов - воспитанники тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева.Золотую медаль команде принес Камиль Куруглиев, он выступал в весовой категории 92 кг. Второе место занял Эмиль Амирханов в весе 57 кг.Бронзовым призером стал Майис Алиев в весе 61 кг.- Спортсмены из Актау на соревнованиях показали хорошую подготовку и уровень мастерства, - отметил Роман Ахмедханов.