Борцы из Актау завоевали три медали на международном турнире в Туркестане

Фото предоставил Роман Ахмедханов
В Туркестане 19 октября завершился XXV международный турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти Героя Советского союза, генерал-майора Сабыра Рахимова.
Более 450 борцов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана боролись за звание сильнейшего. Чемпионам присуждалось звание мастера спорта РК.
Спортивную честь региона защищали 12 спортсменов - воспитанники тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева.
Золотую медаль команде принес Камиль Куруглиев, он выступал в весовой категории 92 кг. Второе место занял Эмиль Амирханов в весе 57 кг.
Бронзовым призером стал Майис Алиев в весе 61 кг.
- Спортсмены из Актау на соревнованиях показали хорошую подготовку и уровень мастерства, - отметил Роман Ахмедханов.
Более 450 борцов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана боролись за звание сильнейшего. Чемпионам присуждалось звание мастера спорта РК.
Спортивную честь региона защищали 12 спортсменов - воспитанники тренеров Романа Ахмедханова и Магомеда Куруглиева.
Золотую медаль команде принес Камиль Куруглиев, он выступал в весовой категории 92 кг. Второе место занял Эмиль Амирханов в весе 57 кг.
Бронзовым призером стал Майис Алиев в весе 61 кг.
- Спортсмены из Актау на соревнованиях показали хорошую подготовку и уровень мастерства, - отметил Роман Ахмедханов.
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