Баскетбольный клуб «Каспий» провёл мастер-класс для школьников Жанаозена





Всего в мастер-классе приняли участие 60 детей. Своим мастерством с детьми поделились профессиональные игроки мужской команды «Каспий» и тренеры команды Михаил Лоншаков, Ярослав Качеровский и Айбек Джакауов.Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни и популяризация баскетбола в Мангистауской области.Все этапы мастер-класса были выстроены в виде увлекательных соревнований. По окончании команде, показавшей наилучший результат, были вручены подарки от магазина «Doma Doma Shop».Помимо этого у детей была уникальная возможность попробовать свои силы в игре 1х1 против Самсона Аракеляна (Big Som) и выиграть дополнительные призы.- Очень рад видеть такое количество детей с горящими глазами. Я увидел далеко не провинциальных, очень воспитанных ребят, которые тянутся к спорту и хотят быть частью активной жизни. Мы должны дать им возможность реализовываться в спорте и творчестве. Задача нашего клуба на следующий год - обеспечение материально-технической базы в открытии секций по баскетболу в Жанаозене. Я призываю руководство города и градообразующие компании к содействию. Этот город достоин нашего постоянного внимания и мероприятий для молодежи, - сказал Самсон Аракелян.