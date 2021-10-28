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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:07

Просмотров: 430

Баскетбольный клуб «Каспий» провёл мастер-класс для школьников Жанаозена

Вчера, 27 октября, на территории физкультурно-оздоровительного комплекса имени Рахима Отесинова в Жанаозене прошли мастер-класс и показательная игра от баскетбольного клуба «Каспий».

Фото пресс-службы баскетбольного клуба
Всего в мастер-классе приняли участие 60 детей. Своим мастерством с детьми поделились профессиональные игроки мужской команды «Каспий» и тренеры команды Михаил Лоншаков, Ярослав Качеровский и Айбек Джакауов.

Баскетбольный клуб «Каспий» провёл мастер-класс для школьников Жанаозена


Баскетбольный клуб «Каспий» провёл мастер-класс для школьников Жанаозена


Баскетбольный клуб «Каспий» провёл мастер-класс для школьников Жанаозена


Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни и популяризация баскетбола в Мангистауской области.

Все этапы мастер-класса были выстроены в виде увлекательных соревнований. По окончании команде, показавшей наилучший результат, были вручены подарки от магазина «Doma Doma Shop».

Баскетбольный клуб «Каспий» провёл мастер-класс для школьников Жанаозена


Баскетбольный клуб «Каспий» провёл мастер-класс для школьников Жанаозена


Баскетбольный клуб «Каспий» провёл мастер-класс для школьников Жанаозена


Баскетбольный клуб «Каспий» провёл мастер-класс для школьников Жанаозена


Баскетбольный клуб «Каспий» провёл мастер-класс для школьников Жанаозена


Помимо этого у детей была уникальная возможность попробовать свои силы в игре 1х1 против Самсона Аракеляна (Big Som) и выиграть дополнительные призы.

- Очень рад видеть такое количество детей с горящими глазами. Я увидел далеко не провинциальных, очень воспитанных ребят, которые тянутся к спорту и хотят быть частью активной жизни. Мы должны дать им возможность реализовываться в спорте и творчестве. Задача нашего клуба на следующий год - обеспечение материально-технической базы в открытии секций по баскетболу в Жанаозене. Я призываю руководство города и градообразующие компании к содействию. Этот город достоин нашего постоянного внимания и мероприятий для молодежи, - сказал Самсон Аракелян.




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