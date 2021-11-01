Брат-близнец боксёра из Мангистау одержал первую победу на чемпионате мира

Фото предоставили в федерации бокса Мангистауской области
Санатали Тольтаев является братом-близнецом Саматали Тольтаева, который ранее провёл первый бой в 1/16 финала и прошёл в 1/8 финала.
Санатали провёл свой первый поединок в минувшую субботу, 30 октября, в вечерней сессии. Он бился в весовой категории до 63,5 килограмма.
Его соперником стал молдаванин Василий Чеботарь.
Единогласным решением судей Санатали одержал победу и вышел в следующий раунд.
Напомним, Саматали Тольтаев вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Сербии.
Санатали провёл свой первый поединок в минувшую субботу, 30 октября, в вечерней сессии. Он бился в весовой категории до 63,5 килограмма.
Его соперником стал молдаванин Василий Чеботарь.
Единогласным решением судей Санатали одержал победу и вышел в следующий раунд.
Напомним, Саматали Тольтаев вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Сербии.
Оставьте свой комментарий первым.