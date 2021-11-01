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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:12

Просмотров: 562

Брат-близнец боксёра из Мангистау одержал первую победу на чемпионате мира

Родной брат Саматали Тольтаева также успешно вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу в Белграде, сообщили в федерации бокса Мангистауской области.

Фото предоставили в федерации бокса Мангистауской области
Санатали Тольтаев является братом-близнецом Саматали Тольтаева, который ранее провёл первый бой в 1/16 финала и прошёл в 1/8 финала.

Санатали провёл свой первый поединок в минувшую субботу, 30 октября, в вечерней сессии. Он бился в весовой категории до 63,5 килограмма.

Его соперником стал молдаванин Василий Чеботарь.

Единогласным решением судей Санатали одержал победу и вышел в следующий раунд.

Напомним, Саматали Тольтаев вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Сербии.




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