Команда КАМАЗ-мастер опубликовала видео тренировочных сборов в Мангистау

Как сообщает Autosport.com, сборы прошли в преддверии ралли «Дакар-2022».- Ежегодные осенние тренировочные сборы КАМАЗ-мастер подошли к концу. В этом году мы провели их в гостеприимном Казахстане. Четыре дня эффективных сборов, тестов. Мы привезли сюда нашу новую машину семейства K5. В целом я очень доволен проведёнными сборами, готовностью команды. Ну, а дальше, конечно, нужна удача, поддержка болельщиков. Все наши партнёры, спонсоры с нами. Будем делать всё, чтобы радовать их своими успехами, – прокомментировал Владимир Чагин, руководитель команды.На Дакаре-2022 российская команда выставит четыре грузовика, управлять которыми будут Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Андрей Каргинов.