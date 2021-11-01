«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Ноября
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.11 KZT
  • €1 = 497.5 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 425

Команда КАМАЗ-мастер опубликовала видео тренировочных сборов в Мангистау

Пресс-служба КАМАЗ-мастер опубликовала видео с тренировочных сборов команды в Казахстане. Четырёхдневные тесты прошли в пригороде Актау, сообщает Autosport.com.

Фото КАМАЗ-мастер
Как сообщает Autosport.com, сборы прошли в преддверии ралли «Дакар-2022».

- Ежегодные осенние тренировочные сборы КАМАЗ-мастер подошли к концу. В этом году мы провели их в гостеприимном Казахстане. Четыре дня эффективных сборов, тестов. Мы привезли сюда нашу новую машину семейства K5. В целом я очень доволен проведёнными сборами, готовностью команды. Ну, а дальше, конечно, нужна удача, поддержка болельщиков. Все наши партнёры, спонсоры с нами. Будем делать всё, чтобы радовать их своими успехами, – прокомментировал Владимир Чагин, руководитель команды.

На Дакаре-2022 российская команда выставит четыре грузовика, управлять которыми будут Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Андрей Каргинов.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика