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ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:16

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Мангистауские спортсмены стали призёрами на чемпионате мира по жиму лёжа

Четыре «серебра» и одну «бронзу» завоевали мангистауские спортсмены на чемпионате мира по жиму лёжа, который прошёл в Вильнюсе. Об этом сообщил Арман Рыскали, старший тренер по пауэрлифтингу Мангистауской области.

Фото предоставлено Арманом Рыскали
Чемпионат по жиму лёжа проходил с 21 по 31 октября в Вильнюсе (Литва). В нём приняли участие 750 спортсменов из 34 стран мира. Чемпионат проходил по правилам IPF (International Powerlifting Federation - Международная федерация пауэрлифтинга).

По итогам соревнований второе место среди женщин завоевала мангистауская спортсменка Жадыра Бермухамбетова. Она выступала в весовой категории до 84 килограммов и подняла вес в 170 кг. «Серебро» среди юношей взял Саламат Усембаев. Спортсмен выступал в категории до 53 кг и поднял вес в 115 кг. Вторым среди юниоров стал Нурсултан Сарбаев, который выступил в категории до 53 кг и взял вес-107,5 кг. А второй среди юниорок стала Томирис Корниенко, которая выступила в категории 84+ кг и подняла вес в 115 кг.

Кайрат Ургешбаев завоевал на чемпионате третье место среди ветеранов. Он выступил в весовой категории до 105 кг и поднял вес в 195 кг.






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Мангистауские спортсмены стали призерами на чемпионате мира по жиму лежа


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