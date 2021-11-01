Мангистауские спортсмены стали призёрами на чемпионате мира по жиму лёжа

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Чемпионат по жиму лёжа проходил с 21 по 31 октября в Вильнюсе (Литва). В нём приняли участие 750 спортсменов из 34 стран мира. Чемпионат проходил по правилам IPF (International Powerlifting Federation - Международная федерация пауэрлифтинга).По итогам соревнований второе место среди женщин завоевала мангистауская спортсменка Жадыра Бермухамбетова. Она выступала в весовой категории до 84 килограммов и подняла вес в 170 кг. «Серебро» среди юношей взял Саламат Усембаев. Спортсмен выступал в категории до 53 кг и поднял вес в 115 кг. Вторым среди юниоров стал Нурсултан Сарбаев, который выступил в категории до 53 кг и взял вес-107,5 кг. А второй среди юниорок стала Томирис Корниенко, которая выступила в категории 84+ кг и подняла вес в 115 кг.Кайрат Ургешбаев завоевал на чемпионате третье место среди ветеранов. Он выступил в весовой категории до 105 кг и поднял вес в 195 кг.