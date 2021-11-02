Братья Тольтаевы из Мангистау пробились в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

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Братья Тольтаевы из Мангистау успешно выступили в 1/8 финала чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде и вышли в четвертьфинал.
Вчера, 1 ноября, Санатали Тольтаев (до 63,5 кг) встретился с украинским боксёром, призёром молодёжного чемпионата Европы Денисом Песоцким.
Единогласным решением судей бой закончился победой Санатали.
Ранее победу в 1/8 финала чемпионата мира-2021 одержал брат-близнец Саматали Тольтаева, выступающий в категории до 60 кг. Саматали выиграл по очкам у колумбийца Дувана Зулета Морено.
Десять казахстанских боксёров выступят в четвертьфинале чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде, сообщает Sports.kz.
В 1/4 финала Казахстан представят Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Сборная Казахстана лидирует по количеству боксеров, которые выступят на этой стадии ЧМ-2021.
На втором месте идёт Россия — в четвертьфинале её представят восемь спортсменов. Третье место делят Узбекистан, Куба и США — по шесть. Ниже расположились Индия и Таиланд — пять, Азербайджан — четыре. По три боксёра представят Бразилию, Японию, Сербию, Италию, Кыргызстан, Францию и Турцию. По два — Монголию, Беларусь, Англию, Армению, Грузию и Эквадор. По одному — Венесуэлу, Литву, Иран, Хорватию, Бельгию, Польшу, Барбадос, Болгарию, Финляндию, Германию, Тринидад и Тобаго, Шотландию, Иорданию, Албанию, Молдову, Ирландию, Колумбию, Мексику, Украину и Испанию.
Четвертьфинальные поединки пройдут сегодня, 2 ноября. Полуфинальные бои состоятся 4 ноября, а на 5 и 6 число запланированы финальные бои.
Вчера, 1 ноября, Санатали Тольтаев (до 63,5 кг) встретился с украинским боксёром, призёром молодёжного чемпионата Европы Денисом Песоцким.
Единогласным решением судей бой закончился победой Санатали.
Ранее победу в 1/8 финала чемпионата мира-2021 одержал брат-близнец Саматали Тольтаева, выступающий в категории до 60 кг. Саматали выиграл по очкам у колумбийца Дувана Зулета Морено.
Десять казахстанских боксёров выступят в четвертьфинале чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде, сообщает Sports.kz.
В 1/4 финала Казахстан представят Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Сборная Казахстана лидирует по количеству боксеров, которые выступят на этой стадии ЧМ-2021.
На втором месте идёт Россия — в четвертьфинале её представят восемь спортсменов. Третье место делят Узбекистан, Куба и США — по шесть. Ниже расположились Индия и Таиланд — пять, Азербайджан — четыре. По три боксёра представят Бразилию, Японию, Сербию, Италию, Кыргызстан, Францию и Турцию. По два — Монголию, Беларусь, Англию, Армению, Грузию и Эквадор. По одному — Венесуэлу, Литву, Иран, Хорватию, Бельгию, Польшу, Барбадос, Болгарию, Финляндию, Германию, Тринидад и Тобаго, Шотландию, Иорданию, Албанию, Молдову, Ирландию, Колумбию, Мексику, Украину и Испанию.
Четвертьфинальные поединки пройдут сегодня, 2 ноября. Полуфинальные бои состоятся 4 ноября, а на 5 и 6 число запланированы финальные бои.
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