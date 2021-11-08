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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:17

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Боксёры из Мангистау завоевали весь комплект медалей на международном турнире

Воспитанники Мангистауской школы бокса приняли участие в международном турнире по боксу, который завершился 7 ноября в Актобе. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Победитель турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
Со 2 по 7 ноября в Актобе прошёл международный турнир по боксу памяти международного мастера спорта СССР Бауржана Акшолакова.

В турнире принимали участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Монголии.

Спортивную честь Мангистауской области защищали 13 боксёров под руководством тренеров Адиля Басыгараева и Махамбета Нурыллаева.

Боксёры из Мангистау завоевали весь комплект медалей на международном турнире


В непростой борьбе мангистауские боксёры завоевали весь комплект медалей.

Боксёры из Мангистау завоевали весь комплект медалей на международном турнире


Боксёры из Мангистау завоевали весь комплект медалей на международном турнире


«Золото» команде в весовой категории 92 кг принёс Нұрлан Сабиров.

Боксёры из Мангистау завоевали весь комплект медалей на международном турнире


Серебряную медаль завоевал Дарын Кулжабаев в весе 48 кг.

Третье место в весовой категории 51 кг завоевал Жарас Комшабаев.



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