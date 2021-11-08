Боксёры из Мангистау завоевали весь комплект медалей на международном турнире

Со 2 по 7 ноября в Актобе прошёл международный турнир по боксу памяти международного мастера спорта СССР Бауржана Акшолакова.В турнире принимали участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Монголии.Спортивную честь Мангистауской области защищали 13 боксёров под руководством тренеров Адиля Басыгараева и Махамбета Нурыллаева.В непростой борьбе мангистауские боксёры завоевали весь комплект медалей.«Золото» команде в весовой категории 92 кг принёс Нұрлан Сабиров.Серебряную медаль завоевал Дарын Кулжабаев в весе 48 кг.Третье место в весовой категории 51 кг завоевал Жарас Комшабаев.