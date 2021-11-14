Команда из Актау провела первый матч в чемпионате Казахстана по футзалу

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Субботним вечером заявленные полторы тысячи мест на матч открытия чемпионата страны между «Каспием» и «Рахметом» в спортивном комплексе «Halyk Arena» быстро заполнялись любителями футзала.Повод проявить все радостные эмоции болельщикам в начале встречи дал Нурсултан Танатулы. Именно он записал первый гол актауской команды себе в актив. Получив пас на краю поля и обратив внимание на движения вратаря соперника вперёд, Нурсултан в касание перекинул мяч в сетку.Хозяева продолжили играть в атакующий футбол, но в какой-то момент гостям удалось всё изменить на поле. С интервалом в минуту в сетке голкипера «Каспия» дважды оказывается мяч. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе команды из Актобе.В перерыве матча зрителям представили новичков «Каспия», которые в следующем туре будут помогать актаусцам набирать очки. Это легионеры из Бразилии – нападающий Тиага Кабеза и вратарь Игор Лопез.Начало второго тайма на мгновение заставило замолчать трибуны. Третий гол «Рахмета» стал неожиданным продолжением матча.Впрочем, разница в два мяча не сломила хозяев. На 24 минуте Ербол Жумаханов сократил разрыв в счёте. Эффектную точку поставил Антон Колесов. Его удар через себя за две минуты до свистка стал сюрпризом для обороны «Рахмета». Действительно, боевая ничья – 3:3.Стоит добавить, что в первом и втором таймах, «каспийцы» пробивали дабл-пенальти. В обоих случаях голкипер гостей выходил победителем футбольной дуэли.Первые очки в турнирной таблице чемпионата Казахстана на свой счёт записали как «Каспий», так и «Рахмет». Всего в чемпионате участвуют девять команд.В воскресенье в 18:00 состоится вторая игра между командами «Каспий» и «Рахмет».