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ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Сегодня, 09:56

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Команда из Актау провела первый матч в чемпионате Казахстана по футзалу

В Актау местный «Каспий» на новом паркете «Halyk Arena» открывал футзальный сезон 2021-2022 против актюбинского клуба «Rakhmet».

Фото Ярослав А. Брэм
Субботним вечером заявленные полторы тысячи мест на матч открытия чемпионата страны между «Каспием» и «Рахметом» в спортивном комплексе «Halyk Arena» быстро заполнялись любителями футзала.

Команда из Актау провела первый матч в чемпионате Казахстана по футзалу


Повод проявить все радостные эмоции болельщикам в начале встречи дал Нурсултан Танатулы. Именно он записал первый гол актауской команды себе в актив. Получив пас на краю поля и обратив внимание на движения вратаря соперника вперёд, Нурсултан в касание перекинул мяч в сетку.

Хозяева продолжили играть в атакующий футбол, но в какой-то момент гостям удалось всё изменить на поле. С интервалом в минуту в сетке голкипера «Каспия» дважды оказывается мяч. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе команды из Актобе.

Команда из Актау провела первый матч в чемпионате Казахстана по футзалу


В перерыве матча зрителям представили новичков «Каспия», которые в следующем туре будут помогать актаусцам набирать очки. Это легионеры из Бразилии – нападающий Тиага Кабеза и вратарь Игор Лопез.

Начало второго тайма на мгновение заставило замолчать трибуны. Третий гол «Рахмета» стал неожиданным продолжением матча.

Команда из Актау провела первый матч в чемпионате Казахстана по футзалу


Впрочем, разница в два мяча не сломила хозяев. На 24 минуте Ербол Жумаханов сократил разрыв в счёте. Эффектную точку поставил Антон Колесов. Его удар через себя за две минуты до свистка стал сюрпризом для обороны «Рахмета». Действительно, боевая ничья – 3:3.

Стоит добавить, что в первом и втором таймах, «каспийцы» пробивали дабл-пенальти. В обоих случаях голкипер гостей выходил победителем футбольной дуэли.

Команда из Актау провела первый матч в чемпионате Казахстана по футзалу


Первые очки в турнирной таблице чемпионата Казахстана на свой счёт записали как «Каспий», так и «Рахмет». Всего в чемпионате участвуют девять команд.

В воскресенье в 18:00 состоится вторая игра между командами «Каспий» и «Рахмет».

Ярослав А. Брэм




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«Каспий» против актюбинского клуба «Rakhmet».


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