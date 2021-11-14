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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:40

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Актауская самбистка стала чемпионкой мира в Ташкенте

С 12 по 14 ноября в Ташкенте проходил чемпионат мира по самбо. Атлеты выступали в семи весовых категориях.

Финал и звание чемпиона мира. Фото предоставлено М.Бисекеновым
В казахстанскую сборную вошли актауские спортсмены. Они выиграли две медали - «золото» и «бронзу». Об этом рассказал Манарбек Бисекенов, директор Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».



В первый день соревнований чемпионский титул завоевала Гульдана Альмухамбетова, выступавшая в весовой категории 54 килограмма. В завершающий день чемпионата на третью ступень пьедестала поднялся Нуркен Домбаев.


- Сначала Гульдана победила молдавскую спортсменку, затем представительницу России. В финале она одолела монгольскую самбистку. Гульдана стала первой чемпионкой мира среди женщин в истории мангистауского самбо. Это пятое «золото» в копилке нашей спортивной школы, - рассказал Манарбек Бисекенов.

Актауская самбистка стала чемпионкой мира в Ташкенте

Актауская самбистка стала чемпионкой мира в Ташкенте

Актауская самбистка стала чемпионкой мира в Ташкенте

Актауская самбистка стала чемпионкой мира в Ташкенте

Актауская самбистка стала чемпионкой мира в Ташкенте

Актауская самбистка стала чемпионкой мира в Ташкенте



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