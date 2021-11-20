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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 934

Ещё один титул чемпионки мира по джиу-джитсу завоевала уроженка Актау

Наша соотечественница - уроженка Актау Молдир Мекенбаева стала обладателем «золота» на чемпионате мира в Абу-Даби.

Фото предоставили спортсмены
Чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби прошёл с 1 по 11 ноября и собрал около 1500 участников из 65 стран.

Молдир Мекенбаева выступила в составе сборной Казахстана среди взрослых в разделе «неваза-систем» в весовой категории до 52 килограммов.

Ещё один титул чемпионки мира по джиу-джитсу завоевала уроженка Актау


Первая схватка была проходная. Второй поединок прошёл со спортсменкой из Кореи, где Молдир выиграла болевым на ногу. Следующую джитсершу - представительницу Филлипин - наша соотечественница одолела по баллам. В финале встретилась с призёром Азиатских игр из Вьетнама и обошла её со счётом 8:0. Таким образом, она не отдала ни одного балла своим соперницам и стала чемпионкой мира.

Ещё один титул чемпионки мира по джиу-джитсу завоевала уроженка Актау


Эту победу Молдир посвятила своей родной сестре - она выступала именно в её день рождения, и, конечно же, всему Казахстану.

Ещё один титул чемпионки мира по джиу-джитсу завоевала уроженка Актау


- На этот раз была уверена в своей подготовке, так как большое внимание уделила тактике и позиционной борьбе. За подготовку благодарю своего личного тренера Ержана Бек-Али и старшего тренера по Мангистауской области Болата Дюсембиева. Это мой третий титул чемпионки мира, но я не останавливаюсь на этом. Планирую развиваться и становиться лучше, - поделилась Молдир.




В прошлом году девушка окончила математический факультет Назарбаев университета в Нур-Султане. Полтора года назад вышла замуж и сейчас с супругом проживают в столице. Он, кстати, прилетел поддержать свою половинку в Абу-Даби.

Кроме того, Молдир сыграла одну из главных ролей в историческом сериале «Батырлар».



Также на данном чемпионате призёрами стали джитсеры из Мангистауской области.

Так, среди взрослых отличились Жанибек Абу-Бакир (до 62 килограммов), Атакелды Есетов (до 56 килограммов) и Дархан Нортаев (до 62 килограммов). Они принесли в копилку бронзовые медали.

Среди молодёжи третьих мест удостоились Сабыржан Сарсенгалиев (до 81 килограмма), Акырыс Абдиразакова (до 70 килограммов) и Асемхан Исаханова (до 48 килограммов).

Самый юный участник Биржан Кабидулла (до 38 килограммов) стал обладателем «серебра».

Ещё один титул чемпионки мира по джиу-джитсу завоевала уроженка Актау


По прилёту в Актау его наградили сертификатом на сумму 100 тысяч тенге от лица акима села Таушык.

Напомним, в 2019 году Молдир Мекенбаева завоевала «золото» на чемпионате мира в Абу-Даби.

Ещё один титул чемпионки мира по джиу-джитсу завоевала уроженка Актау





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