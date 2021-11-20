Ещё один титул чемпионки мира по джиу-джитсу завоевала уроженка Актау

Фото предоставили спортсмены
Чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби прошёл с 1 по 11 ноября и собрал около 1500 участников из 65 стран.
Молдир Мекенбаева выступила в составе сборной Казахстана среди взрослых в разделе «неваза-систем» в весовой категории до 52 килограммов.
Первая схватка была проходная. Второй поединок прошёл со спортсменкой из Кореи, где Молдир выиграла болевым на ногу. Следующую джитсершу - представительницу Филлипин - наша соотечественница одолела по баллам. В финале встретилась с призёром Азиатских игр из Вьетнама и обошла её со счётом 8:0. Таким образом, она не отдала ни одного балла своим соперницам и стала чемпионкой мира.
Эту победу Молдир посвятила своей родной сестре - она выступала именно в её день рождения, и, конечно же, всему Казахстану.
В прошлом году девушка окончила математический факультет Назарбаев университета в Нур-Султане. Полтора года назад вышла замуж и сейчас с супругом проживают в столице. Он, кстати, прилетел поддержать свою половинку в Абу-Даби.
Кроме того, Молдир сыграла одну из главных ролей в историческом сериале «Батырлар».
Также на данном чемпионате призёрами стали джитсеры из Мангистауской области.
Так, среди взрослых отличились Жанибек Абу-Бакир (до 62 килограммов), Атакелды Есетов (до 56 килограммов) и Дархан Нортаев (до 62 килограммов). Они принесли в копилку бронзовые медали.
Среди молодёжи третьих мест удостоились Сабыржан Сарсенгалиев (до 81 килограмма), Акырыс Абдиразакова (до 70 килограммов) и Асемхан Исаханова (до 48 килограммов).
Самый юный участник Биржан Кабидулла (до 38 килограммов) стал обладателем «серебра».
По прилёту в Актау его наградили сертификатом на сумму 100 тысяч тенге от лица акима села Таушык.
Напомним, в 2019 году Молдир Мекенбаева завоевала «золото» на чемпионате мира в Абу-Даби.
Молдир Мекенбаева выступила в составе сборной Казахстана среди взрослых в разделе «неваза-систем» в весовой категории до 52 килограммов.
Первая схватка была проходная. Второй поединок прошёл со спортсменкой из Кореи, где Молдир выиграла болевым на ногу. Следующую джитсершу - представительницу Филлипин - наша соотечественница одолела по баллам. В финале встретилась с призёром Азиатских игр из Вьетнама и обошла её со счётом 8:0. Таким образом, она не отдала ни одного балла своим соперницам и стала чемпионкой мира.
Эту победу Молдир посвятила своей родной сестре - она выступала именно в её день рождения, и, конечно же, всему Казахстану.
- На этот раз была уверена в своей подготовке, так как большое внимание уделила тактике и позиционной борьбе. За подготовку благодарю своего личного тренера Ержана Бек-Али и старшего тренера по Мангистауской области Болата Дюсембиева. Это мой третий титул чемпионки мира, но я не останавливаюсь на этом. Планирую развиваться и становиться лучше, - поделилась Молдир.
В прошлом году девушка окончила математический факультет Назарбаев университета в Нур-Султане. Полтора года назад вышла замуж и сейчас с супругом проживают в столице. Он, кстати, прилетел поддержать свою половинку в Абу-Даби.
Кроме того, Молдир сыграла одну из главных ролей в историческом сериале «Батырлар».
Также на данном чемпионате призёрами стали джитсеры из Мангистауской области.
Так, среди взрослых отличились Жанибек Абу-Бакир (до 62 килограммов), Атакелды Есетов (до 56 килограммов) и Дархан Нортаев (до 62 килограммов). Они принесли в копилку бронзовые медали.
Среди молодёжи третьих мест удостоились Сабыржан Сарсенгалиев (до 81 килограмма), Акырыс Абдиразакова (до 70 килограммов) и Асемхан Исаханова (до 48 килограммов).
Самый юный участник Биржан Кабидулла (до 38 килограммов) стал обладателем «серебра».
По прилёту в Актау его наградили сертификатом на сумму 100 тысяч тенге от лица акима села Таушык.
Напомним, в 2019 году Молдир Мекенбаева завоевала «золото» на чемпионате мира в Абу-Даби.
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