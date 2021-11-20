Ещё один титул чемпионки мира по джиу-джитсу завоевала уроженка Актау

- На этот раз была уверена в своей подготовке, так как большое внимание уделила тактике и позиционной борьбе. За подготовку благодарю своего личного тренера Ержана Бек-Али и старшего тренера по Мангистауской области Болата Дюсембиева. Это мой третий титул чемпионки мира, но я не останавливаюсь на этом. Планирую развиваться и становиться лучше, - поделилась Молдир.

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