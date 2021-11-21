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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 21:29

Просмотров: 316

«Золото» на чемпионате РК по боевому самбо завоевал спортсмен из Актау

На чемпионате Казахстана по боевому самбо среди молодёжи, проходившем в Таразе с 19 по 21 ноября, представитель Мангистауской спортшколы «Жас батыр» Даурен Тулегенов стал обладателем золотой медали. Об этом рассказал Берик Жумагалиев, тренер чемпиона.

Чемпион соревнований. Фото предоставлено Б.Жумагалиевым
Соревнования проводились среди спортсменов 2001-2002 годов рождения.

Даурен Тулегенов, как рассказал тренер, провёл четыре схватки и выиграл все чистой победой. Ему присуждено звание мастера спорта Республики Казахстан.

- Чемпионат РК по боевому самбо проводился в стране впервые после внедрения самбо в олимпийские виды спорта. В следующем году Международная федерация боевого самбо планирует организовать турниры среди юниоров и молодёжи. И этот чемпионат стал первым этапом подготовки к международным соревнованиям, - сказал Берик Жумагалиев.

В конце ноября 15 спортсменов спортшколы «Жас батыр» примут участие в чемпионате РК по спортивному самбо в Талдыкоргане. Лучшие из них будут защищать честь региона на турнире среди молодежи и женщин по боевому самбо в Семее, который будет посвящен памяти Кабанбай батыра.



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