«Золото» на чемпионате РК по боевому самбо завоевал спортсмен из Актау

Чемпион соревнований. Фото предоставлено Б.Жумагалиевым

Соревнования проводились среди спортсменов 2001-2002 годов рождения.



Даурен Тулегенов, как рассказал тренер, провёл четыре схватки и выиграл все чистой победой. Ему присуждено звание мастера спорта Республики Казахстан.



- Чемпионат РК по боевому самбо проводился в стране впервые после внедрения самбо в олимпийские виды спорта. В следующем году Международная федерация боевого самбо планирует организовать турниры среди юниоров и молодёжи. И этот чемпионат стал первым этапом подготовки к международным соревнованиям, - сказал Берик Жумагалиев.



В конце ноября 15 спортсменов спортшколы «Жас батыр» примут участие в чемпионате РК по спортивному самбо в Талдыкоргане. Лучшие из них будут защищать честь региона на турнире среди молодежи и женщин по боевому самбо в Семее, который будет посвящен памяти Кабанбай батыра.