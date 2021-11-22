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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:23

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Первая ракетка страны из Актау стал призёром республиканского турнира

Актауский теннисист - 10-летний Нурдаулет Балкан стал обладателем серебряной награды на республиканском турнире «Masters» среди детей до 12 лет, рассказал старший тренер Берекет Жанибеков.

Фото предоставил старший тренер Берекет Жанибеков
Соревнования проходили с 13 по 19 ноября в Атырау. Участниками стали 79 юных теннисистов со всего Казахстана. Нашу область представляли Нурдаулет Балкан, Шынтас Марат, Алишер Баймукашев, а также девочки Анастасия Борадзова, Даурия Яруллина и Аяна Байсеитова.

Нурдаулету удалось завоевать серебряную награду в парном разряде с Даниелем Юрекли из Нур-Султана.

Первая ракетка страны из Актау стал призёром республиканского турнира


Юный спортсмен занимается с пяти лет в ДЮСШ по теннису в Актау. С первой же тренировки, как говорит Берекет Жанибеков, ему понравилось, и он усердно начал тренироваться.

- Было видно, что ребёнок старается и у него получается, тогда мы начали заниматься дополнительно, - отметил старший тренер.


В конце декабря этого года Нурдаулет сыграет в итоговом турнире среди восьми сильнейших теннисистов Казахстана до 10 лет в Усть-Каменогорске. Победителю и финалисту федерация тенниса страны будет выделять финансовую помощь на поездки на международные турниры.

В настоящее время Нурдаулет занимает первую строчку в рейтинге Казахстана среди теннисистов до 10 лет.

В прошлом месяце мальчик стал чемпионом Казахстана в Нур-Султане. Также он является призёром и победителем республиканских турниров «Masters» до 10 и 12 лет .

Первая ракетка страны из Актау стал призёром республиканского турнира


Старший тренер Берекет Жанибеков выражает благодарность руководству теннисного центра, областному управлению физической культуры и спорта и федерации тенниса РК.



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