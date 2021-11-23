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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:41

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«Бронзу» завоевал спортсмен из Актау на Кубке РК по тогызкумалак

С 15 по 21 ноября в Актау проходил Кубок федерации Казахстана по тогызкумалак. Жумакелди Туракбай, воспитанник Мангистауской федерации, стал бронзовым призером на соревнованиях. Об этом рассказала Гаухар Жакиева, старший тренер области по тогызкумалак.

На третьей ступени пьедестала - представитель Актау. Фото предоставлено Г.Жакиевой
Жумакелди Туракбай стал третьим среди мужчин, уступив соперникам из Западно-Казахстанской области и Кызылорды.

- Как чемпион страны по категориям «рапид» и «блиц» в декабре он будет участвовать в чемпионате Азии от имени Казахстана. Поэтому сейчас все силы мы направили на подготовку к этим престижным соревнованиям, - поделилась Гаухар Жакиева.

Бронзовый призер Кубка занимается национальным видом спорта более 10 лет. Получив высшее образование, планирует продолжить дело своего тренера Гаухар Жакиевой.

В командном зачете мангистауская сборная заняла четвертое место.

Чемпионат организован Комитетом по делам спорта и физической культуры РК, республиканской федераций тогызкумалак, управлением спорта и физической культуры области. Соревнования посвящены 30-летию Независимости страны.



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