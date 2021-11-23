«Бронзу» завоевал спортсмен из Актау на Кубке РК по тогызкумалак

На третьей ступени пьедестала - представитель Актау. Фото предоставлено Г.Жакиевой

Жумакелди Туракбай стал третьим среди мужчин, уступив соперникам из Западно-Казахстанской области и Кызылорды.



- Как чемпион страны по категориям «рапид» и «блиц» в декабре он будет участвовать в чемпионате Азии от имени Казахстана. Поэтому сейчас все силы мы направили на подготовку к этим престижным соревнованиям, - поделилась Гаухар Жакиева.



Бронзовый призер Кубка занимается национальным видом спорта более 10 лет. Получив высшее образование, планирует продолжить дело своего тренера Гаухар Жакиевой.



В командном зачете мангистауская сборная заняла четвертое место.



Чемпионат организован Комитетом по делам спорта и физической культуры РК, республиканской федераций тогызкумалак, управлением спорта и физической культуры области. Соревнования посвящены 30-летию Независимости страны.