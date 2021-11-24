Актауские спортсмены стали вторыми на первенстве по ашихара-каратэ

Открытое первенство Мангистауской области по ашихара-каратэ AIKO среди детей, юношей и девушек прошло в минувшую субботу, 21 ноября, в теннисном центре Актау. Главным судьей турнира был назначен чемпион мира по ашихара-каратэ Саян Жандильдин.Участниками стали около 120 каратистов из Нур-Султана, Петропавловска и Актау.Наши каратисты были представлены двумя тренерами - Дмитрием Печкиным и Андреем Шориным.Среди актауских бойцов золотых наград удостоились 5-летний Мухаммед Али Болатбек (до 19 кг), 5-летний Сабыр Избасар (до 20 кг), 7-летний Алихан Шохан (до 20 кг), 7-летний Омар Газиз (до 25 кг), 7-летний Дияр Оразалыулы (до 27,5 кг), 9-летняя Диана Адхамжан (до 30 кг), 10-летняя Гулалем Балдекова (свыше 30 кг), 14-летняя Лолита Кулькаева (свыше 45 кг) и 14-летний Эльдар Салимов (свыше 55 кг).Актауские спортсмены заняли второе общекомандное место. Первой стала команда из Нур-Султана. Замкнули тройку представители из Петропавловска.Бойцам были вручены грамоты, медали и кубки.Как отметил Дмитрий Печкин, бои были зрелищными, красивыми и интересными.Соревнования прошли при поддержке управления физической культуры и спорта Мангистауской области, Актауского городского отдела культуры, физкультуры и спорта, Ассоциации боевых искусств Мангистауской области и ТОО «KAZ M-l».Наши каратисты планируют выступить на республиканском турнире в Нур-Султане 19 декабря. В феврале 2022 года подобный турнир пройдёт в Актау.