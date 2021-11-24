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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 754

О причине ухода главного тренера «Каспия» рассказал директор клуба

На волнующий вопрос болельщиков о причине ухода главного тренера команды Срджана Благоевича ответил директор футбольного клуба «Каспий» Алибек Урузгалиев.

Бывший тренер «Каспия» Срджан Благоевич. Фото из доступных исчтоников
Уже бывший тренер «Каспия» Срджан Благоевич, по словам Алибека Урузгалиева, проделал очень важную работу за последние два сезона.

- Прежде всего, хочу поблагодарить его и его тренерский штаб. Конечно, со стороны клуба мы хотели оставить Срджана Благоевича на следующий сезон и предложили ему продлить контракт. Но мы должны быть реалистами - на данном этапе «Каспию» сложно конкурировать с футбольным клубом «Астана» как по финансовым возможностям, так и по спортивным достижениям, - объяснил директор местного футбольного клуба.

Алибек Урузгалиев пожелал Срджану Благоевичу удачи в новом клубе и отметил, что двери нашего футбольного клуба всегда для него открыты.

На пост главного тренера, как подчеркнул директор клуба, имеется список кандидатов.

О причине ухода главного тренера «Каспия» рассказал директор клуба

Директор футбольного клуба «Каспий» Алибек Урузгалиев


- Мы не можем назвать их имена, потому что сейчас находимся в начале переговоров. Но могу с уверенностью сказать, что ведутся переговоры с тренерами, которые смогут продолжить тот стиль игры, который команда показала в последних двух сезонах Казахстанской Премьер-Лиги, - сообщил Алибек Урузгалиев.

Об уходе главного тренера «Каспия» стало известно в прошедшее воскресенье, 21 ноября.



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