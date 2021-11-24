О причине ухода главного тренера «Каспия» рассказал директор клуба

Директор футбольного клуба «Каспий» Алибек Урузгалиев





Об уходе главного тренера «Каспия» - Мы не можем назвать их имена, потому что сейчас находимся в начале переговоров. Но могу с уверенностью сказать, что ведутся переговоры с тренерами, которые смогут продолжить тот стиль игры, который команда показала в последних двух сезонах Казахстанской Премьер-Лиги, - сообщил Алибек Урузгалиев.Об уходе главного тренера «Каспия» стало известно в прошедшее воскресенье, 21 ноября.

Уже бывший тренер «Каспия» Срджан Благоевич, по словам Алибека Урузгалиева, проделал очень важную работу за последние два сезона.- Прежде всего, хочу поблагодарить его и его тренерский штаб. Конечно, со стороны клуба мы хотели оставить Срджана Благоевича на следующий сезон и предложили ему продлить контракт. Но мы должны быть реалистами - на данном этапе «Каспию» сложно конкурировать с футбольным клубом «Астана» как по финансовым возможностям, так и по спортивным достижениям, - объяснил директор местного футбольного клуба.Алибек Урузгалиев пожелал Срджану Благоевичу удачи в новом клубе и отметил, что двери нашего футбольного клуба всегда для него открыты.На пост главного тренера, как подчеркнул директор клуба, имеется список кандидатов.