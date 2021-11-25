Дзюдоист из Актау взял «серебро» на чемпионате страны

Чемпионат страны проходил с 18 по 23 ноября в Уральске и собрал 453 участника со всего Казахстана.С нашей командой отправился старший тренер по дзюдо Айбек Имашев.По результатам схваток Бауыржан Нарбаев в весовой категории до 60 килограммов стал обладателем второго места. Спортсмен тренируется под руководством Манарбека Бисекенова.С 1 по 18 декабря Бауыржан в составе национальной сборной будет участвовать в сборах в Туркестанской области. До 2024 года в его планах набрать очки на лицензию для участия в Олимпийских играх.В 2018 году он уже становился чемпионом Казахстана, а также является призёром чемпионата мира среди молодёжи.К бронзовым медалям на чемпионате страны в Уральске были близки Аскар Наркулов (до 73 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (свыше 100 кг).