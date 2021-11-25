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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:47

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Дзюдоист из Актау взял «серебро» на чемпионате страны

Актауский дзюдоист - 23-летний Бауыржан Нарбаев стал серебряным медалистом на чемпионате Казахстана по дзюдо, рассказал старший тренер по Мангистауской области Айбек Имашев.

Серебряный медалист Бауыржан Нарбаев. Фото предоставил Айбек Имашев
Чемпионат страны проходил с 18 по 23 ноября в Уральске и собрал 453 участника со всего Казахстана.

С нашей командой отправился старший тренер по дзюдо Айбек Имашев.

Дзюдоист из Актау взял «серебро» на чемпионате страны


По результатам схваток Бауыржан Нарбаев в весовой категории до 60 килограммов стал обладателем второго места. Спортсмен тренируется под руководством Манарбека Бисекенова.

Дзюдоист из Актау взял «серебро» на чемпионате страны


С 1 по 18 декабря Бауыржан в составе национальной сборной будет участвовать в сборах в Туркестанской области. До 2024 года в его планах набрать очки на лицензию для участия в Олимпийских играх.

Дзюдоист из Актау взял «серебро» на чемпионате страны


В 2018 году он уже становился чемпионом Казахстана, а также является призёром чемпионата мира среди молодёжи.

К бронзовым медалям на чемпионате страны в Уральске были близки Аскар Наркулов (до 73 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (свыше 100 кг).

Дзюдоист из Актау взял «серебро» на чемпионате страны



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