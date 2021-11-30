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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:01

Просмотров: 398

Боксёры из Мангистау завоевали четыре медали на республиканском турнире в Петропавловске

Мангистауские боксёры привезли одну серебряную и три бронзовые медали с республиканского турнира памяти мастера спорта международного класса, легенды казахстанского спорта Камиля Сафина. Об этом сообщили в федерации бокса Мангистауской области.

Фото предоставил Ермек Джанабергенов
В Петропавловске завершился республиканский турнир по боксу памяти мастера спорта международного класса, легенды казахстанского спорта Камиля Сафина. За звание сильнейших боролись 160 боксёров из всех регионов страны.

Спортивную честь Мангистау защищали девять боксёров.

Мангистауские боксёры привезли одну серебряную и три бронзовые медали.

Обладателем медали серебряного отлива стал Руслан Сатыбалды в весовой категории 92 кг.

Бронзовыми призёрами стали Бексултан Сайлыбай в весе 48 кг, Сералы Жолмаганбет в весе 60 кг и Канат Тлеккабылов в весовой категории 86 кг.

- Ребята выступили достойно, без волнения и уверенно. Это наш не последний турнир, впереди ребят ждёт упорная работа над ошибками и подготовка к новым соревнованиям, - сказал тренер Ермек Джанабергенов.



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