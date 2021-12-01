Актауский рукопашник взял «серебро» на республиканском турнире

- Весогонка далась нелегко, потому что поздно слез с «качалки», а так восстановился благополучно. На этом турнире нет лёгких соперников, все бои были сложные сами по себе. Главное - не падать духом, - поделился Мансур Мимбулатов.

На республиканском турнире по рукопашному бою на Кубок Президента, который завершился 30 ноября в Алматы, наш регион представляли Мансур Мимбулатов в числе ещё двух актауских спортсменов. В соревнованиях приняли участие более 250 бойцов со всего Казахстана.Мансур Мимбулатов выступал в весовой категории до 65 килограммов и провёл пять поединков. По результатам боёв он завоевал «серебро». Также ему вручили подарочный сертификат на 100 тысяч тенге.В планах бойца участвовать в чемпионате мира по универсальному бою в Сербии, который пройдёт с 20 по 26 декабря.К сожалению, двое остальных представителей из Актау не смогли взять призовые места.