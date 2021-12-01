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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:16

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Актауский рукопашник взял «серебро» на республиканском турнире

Мангистауский боец Мансур Мимбулатов удостоился серебряной награды и денежного сертификата.

Мансур Мимбулатов со своим тренером Рафиком Эйвазовым. Фото предоставили спортсмены
На республиканском турнире по рукопашному бою на Кубок Президента, который завершился 30 ноября в Алматы, наш регион представляли Мансур Мимбулатов в числе ещё двух актауских спортсменов. В соревнованиях приняли участие более 250 бойцов со всего Казахстана.

Мансур Мимбулатов выступал в весовой категории до 65 килограммов и провёл пять поединков. По результатам боёв он завоевал «серебро». Также ему вручили подарочный сертификат на 100 тысяч тенге.

Актауский рукопашник взял «серебро» на республиканском турнире


- Весогонка далась нелегко, потому что поздно слез с «качалки», а так восстановился благополучно. На этом турнире нет лёгких соперников, все бои были сложные сами по себе. Главное - не падать духом, - поделился Мансур Мимбулатов.


В планах бойца участвовать в чемпионате мира по универсальному бою в Сербии, который пройдёт с 20 по 26 декабря.

К сожалению, двое остальных представителей из Актау не смогли взять призовые места.

Актауский рукопашник взял «серебро» на республиканском турнире



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