Парадзюдоист из Акшукура взял «бронзу» на чемпионате Азии

Соревнования проходят со 2 по 6 декабря в Нур-Султане. Наш регион представил единственный спортсмен из села Акшукур Асылбек Альпишев. Всего на этом чемпионате выступают около 100 параспортсменов.В весовой категории до 90 килограммов Асылбеку удалось занять третье место.Спортсмен является призёром чемпионатов страны, международных турниров. Был претендентом на предыдущей паралимпиаде в Токио, но, к сожалению, травмировал колено на тренировочных сборах.В планах Асылбека принять участие на паралимпийских играх в 2024 году в Париже.Тренируется парадзюдоист под руководством Калмурата Темирханова в Акшукуре. Вторым его наставником является Нурлыбек Адеков.