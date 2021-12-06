Парадзюдоист из Акшукура взял «бронзу» на чемпионате Азии

Асылбек со своим личным тренером Калмуратом Темирхановым. Фото предоставил Айбек Имашев
Соревнования проходят со 2 по 6 декабря в Нур-Султане. Наш регион представил единственный спортсмен из села Акшукур Асылбек Альпишев. Всего на этом чемпионате выступают около 100 параспортсменов.
В весовой категории до 90 килограммов Асылбеку удалось занять третье место.
Спортсмен является призёром чемпионатов страны, международных турниров. Был претендентом на предыдущей паралимпиаде в Токио, но, к сожалению, травмировал колено на тренировочных сборах.
В планах Асылбека принять участие на паралимпийских играх в 2024 году в Париже.
Тренируется парадзюдоист под руководством Калмурата Темирханова в Акшукуре. Вторым его наставником является Нурлыбек Адеков.
В весовой категории до 90 килограммов Асылбеку удалось занять третье место.
Спортсмен является призёром чемпионатов страны, международных турниров. Был претендентом на предыдущей паралимпиаде в Токио, но, к сожалению, травмировал колено на тренировочных сборах.
В планах Асылбека принять участие на паралимпийских играх в 2024 году в Париже.
Тренируется парадзюдоист под руководством Калмурата Темирханова в Акшукуре. Вторым его наставником является Нурлыбек Адеков.
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