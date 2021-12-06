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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:58

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Парадзюдоист из Акшукура взял «бронзу» на чемпионате Азии

Наш земляк, 31-летний Асылбек Альпишев, завоевал бронзовую награду на чемпионате Азии по парадзюдо, рассказал старший тренер по Мангистауской области Айбек Имашев.

Асылбек со своим личным тренером Калмуратом Темирхановым. Фото предоставил Айбек Имашев
Соревнования проходят со 2 по 6 декабря в Нур-Султане. Наш регион представил единственный спортсмен из села Акшукур Асылбек Альпишев. Всего на этом чемпионате выступают около 100 параспортсменов.

В весовой категории до 90 килограммов Асылбеку удалось занять третье место.

Парадзюдоист из Акшукура взял «бронзу» на чемпионате Азии


Спортсмен является призёром чемпионатов страны, международных турниров. Был претендентом на предыдущей паралимпиаде в Токио, но, к сожалению, травмировал колено на тренировочных сборах.

В планах Асылбека принять участие на паралимпийских играх в 2024 году в Париже.

Тренируется парадзюдоист под руководством Калмурата Темирханова в Акшукуре. Вторым его наставником является Нурлыбек Адеков.

Парадзюдоист из Акшукура взял «бронзу» на чемпионате Азии



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