Первый титул в профи завоевал боксёр из Жанаозена

Фото со страницы Нурыма Дилшата
Наш боксёр (2-0, 1 КО) провёл 10-раундовый бой с Наурызгали Нурмухаметовым (1-0, 1 КО).
Единогласным решением судей победа досталась Нурыму Дилшату, и он стал чемпионом страны среди профессионалов в весовой категории 63,5 килограмма.
Нурым Дилшат является воспитанником школы бокса Жанаозена.
Турнир «MTK Fight Night» прошёл 11 декабря.
В главном поединке сошлись казахстанский тяжеловес Камшыбек Кункабаев и британец Стивен Уорд. Казахстанец получил пояс по версии «WBA GOLD».
Единогласным решением судей победа досталась Нурыму Дилшату, и он стал чемпионом страны среди профессионалов в весовой категории 63,5 килограмма.
Нурым Дилшат является воспитанником школы бокса Жанаозена.
Турнир «MTK Fight Night» прошёл 11 декабря.
В главном поединке сошлись казахстанский тяжеловес Камшыбек Кункабаев и британец Стивен Уорд. Казахстанец получил пояс по версии «WBA GOLD».
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