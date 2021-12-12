Первый титул в профи завоевал боксёр из Жанаозена

Наш боксёр (2-0, 1 КО) провёл 10-раундовый бой с Наурызгали Нурмухаметовым (1-0, 1 КО).Единогласным решением судей победа досталась Нурыму Дилшату, и он стал чемпионом страны среди профессионалов в весовой категории 63,5 килограмма.Нурым Дилшат является воспитанником школы бокса Жанаозена.Турнир «MTK Fight Night» прошёл 11 декабря.В главном поединке сошлись казахстанский тяжеловес Камшыбек Кункабаев и британец Стивен Уорд. Казахстанец получил пояс по версии «WBA GOLD».