Объявлен набор мальчиков в актауский футбольный клуб «Каспий»

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«Каспий» проводит набор мальчиков 2014 года рождения в футбольную секцию.



Занятия проводятся бесплатно два раза в неделю в спортивном комплексе «Каспий» в 1 микрорайоне. Тренер Константин Чернявский.



Для допуска к тренировкам требуется медицинская справка для занятия спортом, копия свидетельства о рождении и сменная одежда.



Контактный телефон: +7 778 101 6998 (Константин).