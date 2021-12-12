Объявлен набор мальчиков в актауский футбольный клуб «Каспий»

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«Каспий» проводит набор мальчиков 2014 года рождения в футбольную секцию.
Занятия проводятся бесплатно два раза в неделю в спортивном комплексе «Каспий» в 1 микрорайоне. Тренер Константин Чернявский.
Для допуска к тренировкам требуется медицинская справка для занятия спортом, копия свидетельства о рождении и сменная одежда.
Контактный телефон: +7 778 101 6998 (Константин).
Занятия проводятся бесплатно два раза в неделю в спортивном комплексе «Каспий» в 1 микрорайоне. Тренер Константин Чернявский.
Для допуска к тренировкам требуется медицинская справка для занятия спортом, копия свидетельства о рождении и сменная одежда.
Контактный телефон: +7 778 101 6998 (Константин).
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