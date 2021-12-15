Футболисты «Каспия» сыграют за сборную страны

Нурсултан Танатулы

Нурабек Кабылбаев

На второй товарищеский матч с Узбекистаном главный тренер сборной страны Рикардо Кака вызвал двух игроков актауского «Каспия» - это 20-летний Нурсултан Танатулы и 25-летний Нурабек Кабылбаев.В этом сезоне Нурсултан Танатулы оформил три гола.Нурабек Кабылбаев же забил четыре мяча, а также отметился тремя голами в трёх кубковых встречах.Второй товарищеский матч с Узбекистаном по футзалу пройдёт сегодня, 15 декабря, в Нур-Султане. Начало в 18:00 по местному времени.Игра будет транслироваться на телеканале «Qazsport».Первый товарищеский матч с Узбекистаном 14 декабря завершился со счётом 3:1 в пользу нашей сборной.