Футболисты «Каспия» сыграют за сборную страны

Фото казахстанской федерации футбола
На второй товарищеский матч с Узбекистаном главный тренер сборной страны Рикардо Кака вызвал двух игроков актауского «Каспия» - это 20-летний Нурсултан Танатулы и 25-летний Нурабек Кабылбаев.
В этом сезоне Нурсултан Танатулы оформил три гола.
Нурабек Кабылбаев же забил четыре мяча, а также отметился тремя голами в трёх кубковых встречах.
Второй товарищеский матч с Узбекистаном по футзалу пройдёт сегодня, 15 декабря, в Нур-Султане. Начало в 18:00 по местному времени.
Игра будет транслироваться на телеканале «Qazsport».
Первый товарищеский матч с Узбекистаном 14 декабря завершился со счётом 3:1 в пользу нашей сборной.
В этом сезоне Нурсултан Танатулы оформил три гола.
Нурсултан Танатулы
Нурабек Кабылбаев же забил четыре мяча, а также отметился тремя голами в трёх кубковых встречах.
Нурабек Кабылбаев
Второй товарищеский матч с Узбекистаном по футзалу пройдёт сегодня, 15 декабря, в Нур-Султане. Начало в 18:00 по местному времени.
Игра будет транслироваться на телеканале «Qazsport».
Первый товарищеский матч с Узбекистаном 14 декабря завершился со счётом 3:1 в пользу нашей сборной.