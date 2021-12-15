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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 509

Футболисты «Каспия» сыграют за сборную страны

Двух игроков «Каспия» вызвали в состав национальной сборной Казахстана по футзалу.

Фото казахстанской федерации футбола
На второй товарищеский матч с Узбекистаном главный тренер сборной страны Рикардо Кака вызвал двух игроков актауского «Каспия» - это 20-летний Нурсултан Танатулы и 25-летний Нурабек Кабылбаев.

В этом сезоне Нурсултан Танатулы оформил три гола.

Футболисты «Каспия» сыграют за сборную страны

Нурсултан Танатулы


Нурабек Кабылбаев же забил четыре мяча, а также отметился тремя голами в трёх кубковых встречах.

Футболисты «Каспия» сыграют за сборную страны

Нурабек Кабылбаев


Второй товарищеский матч с Узбекистаном по футзалу пройдёт сегодня, 15 декабря, в Нур-Султане. Начало в 18:00 по местному времени.

Игра будет транслироваться на телеканале «Qazsport».

Первый товарищеский матч с Узбекистаном 14 декабря завершился со счётом 3:1 в пользу нашей сборной.



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Комментарии ( 2 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 14:50
Правильно юморист Турсунбек сказал, надо ежегодно расширять на метр футбольное поле по футзалу и так дойти до размеров большого футбола.
Может что-нибудь получиться. lol
 
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DiDa (Посетители) Сегодня, 13:11
Молодцы ребята!!!! Вперед!!! Каспий будет расти дальше.
 
 

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