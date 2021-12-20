Пловцы из Актау «взяли» весь набор медалей на «Кубке Атырау»

Айя Сабитова с золотой наградой на дистанции 50 метров вольным стилем

Первое место Жаннат Абат на дистанции 100 метров брассом

На втором и третьем местах на дистанции 50 метров стилем баттерфляй Полина Пискун и Адеми Раймберды

Золотой медалист Данияр Айжанов

Тренерский республиканский состав

Актауская команда

Наши призёры вернулись в Актау

Турнир «Кубок Атырау» проходил 16-17 декабря в Атырау и собрал 350 участников из Алматы, Атырау, Актау и Жанаозена.Айя Сабитова (2010 года рождения) завоевала «золото» на дистанции 50 метров вольным стилем, на дистанции 100 метров стилем баттерфляй и на дистанции 200 метров комплексным плаванием. В её руках оказалась и серебряная медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.Жаннат Абат (2010 года рождения) принёс нашей команде золотые награды на дистанциях 50 и 100 метров брассом и две «бронзы» на аналогичных дистанциях кролем на спине.Обладательницей трёх серебряных медалей стала Полина Пискун (2011 года рождения): на дистанциях 50 и 100 метров стилем баттерфляй, на дистанции 100 метров вольным стилем.Двух «бронз» удостоилась Адеми Раймберды (2010 года рождения) на дистанциях 50 и 100 метров стилем баттерфляй.Данияр Айжанов (2012 года рождения) занял первое место на дистанции 50 метров брассом.Анэль Нурмагамбетова (2009 года рождения) принесла «золото» на дистанции 200 метров комплексным плаванием и на дистанции 50 метров кролем на спине. Ещё она заслужила две серебряные медали на дистанции 50 метров брассом и на этой же дистанции стилем баттерфляй.Айя Сабитова, Жаннат Абат, Полина Пискун, Адеми Раймберды являются воспитанниками Мираджа Ертлевова при ДЮСШ по парусному спорту. Данияр Айжанов занимается в этом же ДЮСШ под руководством Аяна Жанбырбаева.Анэль Нурмагамбетова представляет актауский клуб «Fit Life».В долгосрочных планах пловцов выступить на чемпионате Казахстана.Юные спортсмены благодарят за поддержку руководителя ДЮСШ по парусному спорту Каната Мангубаева и руководителя управления физической культуры и спорта Каната Жумабаева.