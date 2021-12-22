«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 22 Декабря
+3...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.87 KZT
  • €1 = 490.58 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:57

Просмотров: 288

Гиревики из Мангистау стали призёрами Кубка РК

Результатами выступлений наших спортсменов поделился старший тренер по гиревому спорту Мангистауской области Нартай Алтыбаев.

Наши призёры. Фото предоставили спортсмены
Кубок РК по гиревому спорту по программе двоеборья: толчок и рывок проходил с 18 по 21 декабря в Уральске и собрал около 100 спортсменов из всей страны. Мангистаускую область представили семь человек.

Гиревики из Мангистау стали призёрами Кубка РК


Нашим гиревикам удалось завоевать четыре медали - два «золота» и два «серебра».

Так, Айдын Ахметов (свыше 95 килограммов) занял первое место. Спортсмен готовился на месте своей работы - на месторождении «Каражанбасмунай» и в селе Курык, где он проживает. Его тренером является Нартай Алтыбаев.

Гиревики из Мангистау стали призёрами Кубка РК


Очередной золотой награды удостоился Оразалы Бектемирулы (до 95 килограммов). Он студент второго курса Каракиянского профессионального колледжа. Тренируется в селе Курык под руководством Армана Таласбаева.

Гиревики из Мангистау стали призёрами Кубка РК


Малик Ахметов (до 85 килограммов) поднялся на вторую ступень пьедестала. В рывке гири он победил мастера спорта международного класса из Нур-Султана и мастера спорта из СКО. Он является студентом второго курса Актауского учётно-технологического колледжа. Тренирует спортсмена Арман Таласбаев.

Гиревики из Мангистау стали призёрами Кубка РК


Еще одно «серебро» принёс команде Дархан Буркитбай Дархан (до 78 килограммов). Дархан - первокурсник колледжа КГУТИ имени Есенова. Тренером также является Арман Таласбаев.

Гиревики из Мангистау стали призёрами Кубка РК


Теперь спортсмены будут готовиться к чемпионату страны, который пройдёт с 16 по 18 февраля в Актобе.







Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика