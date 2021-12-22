Гиревики из Мангистау стали призёрами Кубка РК

Кубок РК по гиревому спорту по программе двоеборья: толчок и рывок проходил с 18 по 21 декабря в Уральске и собрал около 100 спортсменов из всей страны. Мангистаускую область представили семь человек.Нашим гиревикам удалось завоевать четыре медали - два «золота» и два «серебра».Так, Айдын Ахметов (свыше 95 килограммов) занял первое место. Спортсмен готовился на месте своей работы - на месторождении «Каражанбасмунай» и в селе Курык, где он проживает. Его тренером является Нартай Алтыбаев.Очередной золотой награды удостоился Оразалы Бектемирулы (до 95 килограммов). Он студент второго курса Каракиянского профессионального колледжа. Тренируется в селе Курык под руководством Армана Таласбаева.Малик Ахметов (до 85 килограммов) поднялся на вторую ступень пьедестала. В рывке гири он победил мастера спорта международного класса из Нур-Султана и мастера спорта из СКО. Он является студентом второго курса Актауского учётно-технологического колледжа. Тренирует спортсмена Арман Таласбаев.Еще одно «серебро» принёс команде Дархан Буркитбай Дархан (до 78 килограммов). Дархан - первокурсник колледжа КГУТИ имени Есенова. Тренером также является Арман Таласбаев.Теперь спортсмены будут готовиться к чемпионату страны, который пройдёт с 16 по 18 февраля в Актобе.