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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:23

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Республиканской чемпионкой по Ашихара-каратэ стала школьница из Актау

Наша спортсменка, 10-летняя Гулалем Балдекова завоевала первое место и стала обладательницей золотого кубка, рассказал её главный тренер и директор Федерации ASHIHARA KARATE Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Наша чемпионка. Фото предоставил директор Федерации ASHIHARA KARATE Мангистауской области Дмитрий Печкин
Республиканский турнир «QAGAN CUP» по Ашихара-каратэ AIKO среди детей, юношей и девушек прошёл в это воскресенье, 19 декабря, в столице, во Дворце спорта «Алатау», и стал завершающим в этом году. В первенстве приняли участие более 200 каратистов из шести регионов страны: Нур-Султана, Павлодара, Караганды, Петропавловска, Тараза и Актау. Наш город представляли пять бойцов.

Республиканской чемпионкой по Ашихара-каратэ стала школьница из Актау


Организатором соревнований выступила Ассоциация Ашихара-каратэ Республики Казахстан в лице Бранч-Чифа и основателя Ашихара-каратэ AIKO в стране Александром Журавлёвым.

Республиканской чемпионкой по Ашихара-каратэ стала школьница из Актау

Судейская коллегия


По результатам турнира первое место заняла Гулалем Балдекова (в возрастной категории 10-11 лет) свыше 40 килограммов. Также она удостоилась золотого кубка.



По словам тренера, Гулалем записалась в секцию по Ашихара-каратэ в восьмилетнем возрасте в 2019 году и стала первой девочкой в группе. Занималась с желанием и интересом. Была очень старательной ученицей и вскоре добилась первых успехов. Её дебют в соревнованиях состоялся 15 декабря 2019 года на первом городском турнире по Ашихара-каратэ, где она одержала победу над соперницами и заработала свою первую золотую медаль. С тех пор на каждом соревновании девочка не изменяет этой традиции и завоёвывает исключительно первые места.

Республиканской чемпионкой по Ашихара-каратэ стала школьница из Актау

Чемпионка турнира Гулалем Балдекова


Бронзовыми призёрами стали Омар Газиз (в возрастной категории 7 лет) до 25 килограммов и Ангелина Зимина (в возрастной категории 10-11 лет) до 40 килограммов. Тренирует спортсменов Андрей Шорин - инструктор Федерация ASHIHARA KARATE Мангистауской области.

Республиканской чемпионкой по Ашихара-каратэ стала школьница из Актау

Омар Газиз на третьей ступени пьедестала


Также на этом турнире дебютировали братья-близнецы - Курмет и Ныгмет Байгельдиевы, но, к сожалению, они не заняли призовые места.

Республиканской чемпионкой по Ашихара-каратэ стала школьница из Актау

Бронзовая медалистка Зимина Ангелина


В следующем году каратистов ожидают два крупных мероприятия AIKO - это Чемпионат мира по Ашихара-каратэ в Турции и международные сборы на территории Казахстана с участием нескольких стран под руководством президента AIKO Ханши Дэйва Йонкерса.

Республиканской чемпионкой по Ашихара-каратэ стала школьница из Актау

Дмитрий Печкин с Бранч-Чифом и основателем Ашихара-каратэ AIKO в Казахстане Александром Журавлёвым


- Высокий уровень мастерства и безупречную технику продемонстрировали участники соревнований в разделах «Спортивное кумитэ» и «Фулл-контакт». Благодаря слаженной работе профессиональной судейской бригады, состоящей из опытных, дипломированных рефери, судей и секретарей, соревнования прошли быстро, несмотря на большое количество участников, - поделился директор федерации ASHIHARA KARATE Мангистауской области Дмитрий Печкин.



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