Дзюдоисты из Мангистау привезли медали с чемпионата в Кыргызстане

Сборная Мангистау

Международный турнир «Kyrgyzstan Open-2021» по дзюдо среди молодёжи, посвящённый памяти заслуженного тренера Кыргызстана Петра Тельпизова, проходил с 18 по 20 декабря в Бишкеке. Участвовали около 500 спортсменов из России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.От Мангистау поехали семь дзюдоистов, пять из которых удостоились наград. Сопровождал наших спортсменов старший тренер Мангистауской области по дзюдо Пернехан Толепов.Первую золотую медаль в копилку нашей команды принёс Рауан Салык (до 73 килограммов).Следующее «золото» завоевал Муктаган Бисенов (свыше 100 килограммов).Бронзовой медали удостоился Мерей Мархамбетов (до 66 килограммов).Вторая «бронза» оказалась в руках Адиля Марлена (до 66 килограммов).Бексултан Картбай (до 73 килограммов) также стал бронзовым призёром.