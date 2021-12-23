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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:25

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Дзюдоисты из Мангистау привезли медали с чемпионата в Кыргызстане

В руках наших спортсменов две золотые и три бронзовые награды. Результатами поединков поделился старший тренер по Мангистауской области Айбек Имашев.

Призёры из Мангистау с тренером Пернеханом Толеповым
Международный турнир «Kyrgyzstan Open-2021» по дзюдо среди молодёжи, посвящённый памяти заслуженного тренера Кыргызстана Петра Тельпизова, проходил с 18 по 20 декабря в Бишкеке. Участвовали около 500 спортсменов из России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

От Мангистау поехали семь дзюдоистов, пять из которых удостоились наград. Сопровождал наших спортсменов старший тренер Мангистауской области по дзюдо Пернехан Толепов.

Дзюдоисты из Мангистау привезли медали с чемпионата в Кыргызстане

Сборная Мангистау


Первую золотую медаль в копилку нашей команды принёс Рауан Салык (до 73 килограммов).

Следующее «золото» завоевал Муктаган Бисенов (свыше 100 килограммов).

Дзюдоисты из Мангистау привезли медали с чемпионата в Кыргызстане


Бронзовой медали удостоился Мерей Мархамбетов (до 66 килограммов).

Дзюдоисты из Мангистау привезли медали с чемпионата в Кыргызстане


Вторая «бронза» оказалась в руках Адиля Марлена (до 66 килограммов).

Дзюдоисты из Мангистау привезли медали с чемпионата в Кыргызстане


Бексултан Картбай (до 73 килограммов) также стал бронзовым призёром.



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