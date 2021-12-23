Дзюдоисты из Мангистау привезли медали с чемпионата в Кыргызстане

Призёры из Мангистау с тренером Пернеханом Толеповым
Международный турнир «Kyrgyzstan Open-2021» по дзюдо среди молодёжи, посвящённый памяти заслуженного тренера Кыргызстана Петра Тельпизова, проходил с 18 по 20 декабря в Бишкеке. Участвовали около 500 спортсменов из России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.
От Мангистау поехали семь дзюдоистов, пять из которых удостоились наград. Сопровождал наших спортсменов старший тренер Мангистауской области по дзюдо Пернехан Толепов.
Первую золотую медаль в копилку нашей команды принёс Рауан Салык (до 73 килограммов).
Следующее «золото» завоевал Муктаган Бисенов (свыше 100 килограммов).
Бронзовой медали удостоился Мерей Мархамбетов (до 66 килограммов).
Вторая «бронза» оказалась в руках Адиля Марлена (до 66 килограммов).
Бексултан Картбай (до 73 килограммов) также стал бронзовым призёром.
От Мангистау поехали семь дзюдоистов, пять из которых удостоились наград. Сопровождал наших спортсменов старший тренер Мангистауской области по дзюдо Пернехан Толепов.
Сборная Мангистау
Первую золотую медаль в копилку нашей команды принёс Рауан Салык (до 73 килограммов).
Следующее «золото» завоевал Муктаган Бисенов (свыше 100 килограммов).
Бронзовой медали удостоился Мерей Мархамбетов (до 66 килограммов).
Вторая «бронза» оказалась в руках Адиля Марлена (до 66 килограммов).
Бексултан Картбай (до 73 килограммов) также стал бронзовым призёром.
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