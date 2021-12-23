В 2021 году мангистауские спортсмены завоевали больше 1400 медалей

Фото пресс-службы акима области

При определении лучших спортсменов и команд учитывались их достижения за этот год. Всего в 2021 году спортсмены области завоевали 1425 медалей на международных и республиканских соревнованиях. Из них на чемпионатах Азии и мира - 143 призовых места, в частности, 42 «золота», 41 «серебро» и 59 «бронз». В регионе также в этом году четыре человека стали мастерами спорта международного класса, 53 человека - мастерами спорта РК, а 402 спортсмена получили звание кандидата в мастера спорта РК.



В регионе, по данным пресс-службы акима области, систематически занимаются спортом около 275 тысяч жителей. В сельской местности около 130 тысяч человек ведут здоровый образ жизни. Это составляет 37,4 процента от численности населения области.



- Всего в регионе имеется возможность заниматься 119 видами спорта. В этом году благодаря государственному финансированию были открыты кружки по 20 видам спорта с охватом около 5 тысяч детей и подростков, в результате чего юные спортсмены получили возможность заниматься спортом на бесплатной основе, - сообщили в пресс-службе акима области.