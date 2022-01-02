Актауская шахматистка возглавила мировой ТОП-100

- Спасибо большое моей семье за безграничную помощь, любовь и поддержку, а также моим друзьям, подписчикам и болельщикам. Мне очень приятно. Спасибо, 2021 год. В новом 2022 году нужно работать ещё больше, - поделилась Бибисара Асаубаева.

Наша шахматистка закрепилась на первых строчках мирового рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) среди девушек в возрасте до 20 лет по блицу и рапиду. По классическим шахматам она находится на третьей позиции.А вот в рейтинге среди женщин Бибисара занимает 10-ю строчку в блице, 19-ю - в рапиде и 33 место в классических шахматах.Напомним, 30 декабря Бибисара Асаубаева впервые в истории Казахстана выиграла чемпионат мира среди взрослых в Варшаве. До этого она стала призёром чемпионата мира по рапиду и выиграла 30 тысяч долларов.