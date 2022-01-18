Юные спортсмены из Мангистау завоевали медали на республиканском турнире по конному спорту и стрельбе из лука

Фото пресс-службы акимата Каракиянского района

По словам Дуйсенбая Атагараева, открытый турнир по конному спорту и стрельбе из лука, в котором приняли участие лучшие спортсмены из всех регионов республики, был организован Ассоциацией национальных видов спорта Республики Казахстан.



- На дистанции 20 метров в конном беге Айбек Ораз завоевал бронзовую медаль, Айдар Адильгерей стал чемпионом Республики Казахстан. По стрельбе из лука в мишень Fita с 20 метров наш спортсмен Булекбай Шектыбай занял второе место, - сказал Дуйсенбай Атагараев.



Дуйсенбай Атагараев отметил, что призер чемпионатов Республики Казахстан по жамбы ату (состязания казахских воинов в меткости стрельбы) Ертирек Женисбек, популяризирующий национальные виды спорта и привлекающий сельскую молодежь к спорту, является уроженцем Каракиянского района.