Бой за титул чемпиона WBO: Поединок Бекзата Нурдаулетова покажут в прямом эфире

Фото «Adal Promotions»
Организатором мероприятия выступает отечественная промоутерская компания «Adal Promotions».
Мангистауский боксёр Бекзат Нурдаулетов (3-0-0, 1 KO) встретится в 10-раундовом бое на ринге с Чико Куаси (5-0-1, 2 KO) из Нидерландов. Они поборются за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO International.
Также в рамках вечера профессионального бокса пройдут ещё семь поединков, где выступят наши соотечественники. Это актауский спортсмен Мейирим Нурсултанов (15-0-0, 8 KO), Бекман Сойлыбаев из Нур-Султана (12-1-0, 4 KO), алматинский боксёр Сапарбай Айдаров (6-0-0, 2 KO), Арман Нурасылов из Жанаозена (2-0-0, 1 KO), Илья Медяник из Рудного (2-0-1, 0 KO), Самат Жетыбаев из Шетпе (1-0-0, 1 KO), актюбинский боец Алтай Кылышбай (1-1-0, 1 KO), Кыдырали Мурат из Мунайлы (0-1-0, 0 KO), Жолдас Женисов из Актау (1-0-0, 1 KO) и актюбинский боксёр Айдос Тастаев (1-2-0, 1 KO).
Мероприятие пройдёт в эту субботу, 5 февраля, в «Rixos Aktau».
Бой посмотреть можно здесь.
Мангистауский боксёр Бекзат Нурдаулетов (3-0-0, 1 KO) встретится в 10-раундовом бое на ринге с Чико Куаси (5-0-1, 2 KO) из Нидерландов. Они поборются за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO International.
Также в рамках вечера профессионального бокса пройдут ещё семь поединков, где выступят наши соотечественники. Это актауский спортсмен Мейирим Нурсултанов (15-0-0, 8 KO), Бекман Сойлыбаев из Нур-Султана (12-1-0, 4 KO), алматинский боксёр Сапарбай Айдаров (6-0-0, 2 KO), Арман Нурасылов из Жанаозена (2-0-0, 1 KO), Илья Медяник из Рудного (2-0-1, 0 KO), Самат Жетыбаев из Шетпе (1-0-0, 1 KO), актюбинский боец Алтай Кылышбай (1-1-0, 1 KO), Кыдырали Мурат из Мунайлы (0-1-0, 0 KO), Жолдас Женисов из Актау (1-0-0, 1 KO) и актюбинский боксёр Айдос Тастаев (1-2-0, 1 KO).
Мероприятие пройдёт в эту субботу, 5 февраля, в «Rixos Aktau».
Бой посмотреть можно здесь.