Юные лучники показали своё мастерство в Мангистау

Чемпионат по стрельбе из лука был посвящён 100-летию дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова и был организован управлением физической культуры и спорта Мангистауской области в минувший четверг, 3 февраля.Участниками стали юноши 2003-2010, 2011-2014 годов рождения из районов и городов региона.Стрельбы проводились по принципу индивидуального зачёта.Победителей и призёров наградили кубками, медалями и дипломами. Также были вручены ценные подарки.