Автогол украинских футболистов принёс победу актаускому «Каспию»

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На учебно-тренировочном сборе в Турции 11 февраля игроки «Каспия» провели контрольный матч против «Колоса» из Украины.Последняя минута встречи принесла победу «Каспию», когда защитник команды-соперника Кирилл Петров забил мяч в свои ворота.Счет встречи составил 0:1 в пользу актауского «Каспия».