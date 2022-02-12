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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:30

Просмотров: 555

Автогол украинских футболистов принёс победу актаускому «Каспию»

Команда украинской премьер-лиги «Колос» уступила нашим футболистам.

Фото пресс-службы «Каспия»
На учебно-тренировочном сборе в Турции 11 февраля игроки «Каспия» провели контрольный матч против «Колоса» из Украины.

Последняя минута встречи принесла победу «Каспию», когда защитник команды-соперника Кирилл Петров забил мяч в свои ворота.

Счет встречи составил 0:1 в пользу актауского «Каспия».






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Автогол украинцев принёс победу актаускому «Каспию»


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Комментарии ( 1 )

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  • Кинст
 Гроза (Посетители) Сегодня, 13:40
Если в каждой игре противники будут забивать гол в свои ворота, то "Каспий" действительно может многого добиться! Молодцы парни!
 
 

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