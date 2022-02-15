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ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 20:38

Просмотров: 270

Ещё один самбист из Мангистау стал обладателем бронзовой медали на Кубке Европы в Минске

Бронзовую медаль завоевал уроженец Мангистау Нуркен Домбаев на открытом Кубке Европы по самбо. Соревнования проходили в Минске. В них принимали участие 140 спортсменов из 11 стран. Ранее мы сообщали о результатах Нурдаулета Аймбетова, который также занял третье место.

Фото: zhas_batyr_aktau/Instagram
Спортсмен из Мангистау Нуркен Домбаев занял третье место на открытом Кубке Европы по самбо в Минске.

Он выступал в весовой категории 58 килограммов, также как и другой наш земляк - обладатель бронзы Нурдаулет Аймбетов. Как уточнили спортсмены, Нуркен Домбаев занимается спортивным самбо, а Аймбетов - боевым.

Нуркену Домбаеву - 32 года. Он известный в Мангистау спортсмен, ему удавалось пять раз выигрывать первое место на чемпионате Казахстана по самбо. Это дало ему возможность поехать на кубок мира, который состоялся в Москве в марте 2021 года. Там он стал бронзовым призером.

Для справки:
В боевом самбо можно наносить удары ногами и руками, делая разные приемы – удержание противника, броски, болевое воздействие, иногда даже удушение. В спортивном самбо удары и физическое воздействие запрещены.



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