Открытие сезона: Футболисты «Каспия» проведут первый матч в Актау

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

Свой первый матч футболисты «Каспия» проведут с петропавловским «Кызылжаром».



Встреча пройдёт 5 марта на стадионе «Жас Канат». Начало игры в 15:00.



Продажа билетов на данный матч стартовала сегодня, 2 марта, с 12:00. Касса расположена в здании «Жас Канат» в 12 микрорайоне.



К слову, сегодня с 15:45 наша команда проводит открытую тренировку на стадионе «Жас Канат», где у болельщиков будет возможность познакомиться с новым тренерским штабом и с обновлённым составом.