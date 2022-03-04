Аким Мангистауского района на свои деньги приобрел спортивную форму для сельчан

В спортивном комплексе, которому дали название «Батыр», бесплатно смогут заниматься 350 подростков такими видамм спорта, как самбо и дзюдо. В спорткомплексе будут преподавать опытные тренеры.- Предприниматель из села Сайотес Есиман Басанов построил и открыл спорткомплекс, получив государственный заказ. О том, что необходимо обеспечить все районные центры спортивными кружками, а детям дать возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях, говорил в своем послании Президент страны. Государство предоставляет сегодня для этого возможности, - сообщили в пресс-службе отдела культуры физической культуры и спорта Мангистауского района.На открытии спорткомплекса честь перерезать красную ленту была предоставлена спортсменам: Амирбеку Женисову, победителю Кубка Азии и Европы по самбо, бронзовому призеру чемпионата мира по самбо, и Нуркену Домбаеву, пятикратному чемпиону Казахстана, трехкратному победителю чемпионата Азии, серебряному призеру чемпионата мира по дзюдо.- Ну а чтобы спортсмены смогли беспрепятственно начать тренироваться, аким Мангистауского района приобрел на собственные средства спортивную одежду для 200 спортсменов, – отметили в пресс-службе отдела культуры физической культуры и спорта района.Сколько потратил чиновник не уточняется.