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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:21

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Аким Мангистауского района на свои деньги приобрел спортивную форму для сельчан

В селе Сайотес открыли спорткомплекс, который построил местный предприниматель по государственному заказу. Заниматься спортом здесь бесплатно смогут 350 желающих. Ну а чтобы подростки смогли начать тренироваться, аким Мангистауского района приобрел на собственные средства для сельчан спортивную форму. Об этом сообщили в пресс-службе отдела культуры физической культуры и спорта района.

Фото пресс-службы акима Мангистауского района
В спортивном комплексе, которому дали название «Батыр», бесплатно смогут заниматься 350 подростков такими видамм спорта, как самбо и дзюдо. В спорткомплексе будут преподавать опытные тренеры.

Аким Мангистауского района на свои деньги приобрел спортивную форму для сельчан


- Предприниматель из села Сайотес Есиман Басанов построил и открыл спорткомплекс, получив государственный заказ. О том, что необходимо обеспечить все районные центры спортивными кружками, а детям дать возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях, говорил в своем послании Президент страны. Государство предоставляет сегодня для этого возможности, - сообщили в пресс-службе отдела культуры физической культуры и спорта Мангистауского района.

На открытии спорткомплекса честь перерезать красную ленту была предоставлена спортсменам: Амирбеку Женисову, победителю Кубка Азии и Европы по самбо, бронзовому призеру чемпионата мира по самбо, и Нуркену Домбаеву, пятикратному чемпиону Казахстана, трехкратному победителю чемпионата Азии, серебряному призеру чемпионата мира по дзюдо.

- Ну а чтобы спортсмены смогли беспрепятственно начать тренироваться, аким Мангистауского района приобрел на собственные средства спортивную одежду для 200 спортсменов, – отметили в пресс-службе отдела культуры физической культуры и спорта района.

Сколько потратил чиновник не уточняется.

Аким Мангистауского района на свои деньги приобрел спортивную форму для сельчан



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